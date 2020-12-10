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Полицейские приняли роды в московском метро
Полицейские приняли роды в московском метро
Сотрудники полиции помогли принять роды у женщины в столичном метро, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T06:34
2020-12-10T06:34
2020-12-10T16:50
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метро
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции помогли принять роды у женщины в столичном метро, сообщает "МВД Медиа".Согласно данным на сайте, в среду в 19:05 полицейские во время обхода вестибюля станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии обратили внимание на беременную женщину, которая при сходе с эскалатора начала опускаться на пол. Выяснилось, что 29-летняя женщина была на последнем сроке беременности.По прибытию врачи скорой отметили, что полицейские оказали своевременную и квалифицированную помощь. Отмечается, что в настоящее время мама и малыш доставлены в родильный дом.
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции помогли принять роды у женщины в столичном метро, сообщает "МВД Медиа".
Согласно данным на сайте, в среду в 19:05 полицейские во время обхода вестибюля станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии обратили внимание на беременную женщину, которая при сходе с эскалатора начала опускаться на пол. Выяснилось, что 29-летняя женщина была на последнем сроке беременности.
"Прапорщик полиции Алексей Орлов незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи, однако роды уже начались. Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали. До приезда медиков полицейские обернули младенца в специальную теплоизолирующую фольгу во избежание обморожения", — говорится в сообщении.
По прибытию врачи скорой отметили, что полицейские оказали своевременную и квалифицированную помощь. Отмечается, что в настоящее время мама и малыш доставлены в родильный дом.