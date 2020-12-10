https://ria.ru/20201210/rody-1588531040.html

Полицейские приняли роды в московском метро

Полицейские приняли роды в московском метро

Сотрудники полиции помогли принять роды у женщины в столичном метро, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T06:34

2020-12-10T06:34

2020-12-10T16:50

россия

метро

москва

московский метрополитен

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/15607/98/156079843_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_d6b7848dc03cf39781b26970b9264afd.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции помогли принять роды у женщины в столичном метро, сообщает "МВД Медиа".Согласно данным на сайте, в среду в 19:05 полицейские во время обхода вестибюля станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии обратили внимание на беременную женщину, которая при сходе с эскалатора начала опускаться на пол. Выяснилось, что 29-летняя женщина была на последнем сроке беременности.По прибытию врачи скорой отметили, что полицейские оказали своевременную и квалифицированную помощь. Отмечается, что в настоящее время мама и малыш доставлены в родильный дом.

https://ria.ru/20201209/deti-1588326919.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, метро, москва, московский метрополитен, происшествия