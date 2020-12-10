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https://ria.ru/20201210/rezolyutsiya-1588609482.html
В МИД раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма
В МИД раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма
Принятую Генассамблеей ООН резолюцию Украины о "милитаризации" Крыма поддержали лишь треть государств-членов, этот документ контрпродуктивен и политизирован,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:27
2020-12-10T15:27
мария захарова
азовское море
генеральная ассамблея оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
республика крым
севастополь
оон
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Принятую Генассамблеей ООН резолюцию Украины о "милитаризации" Крыма поддержали лишь треть государств-членов, этот документ контрпродуктивен и политизирован, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Седьмого декабря ГА ООН на пленарном заседании приняла внесенную Украиной контрпродуктивную и политизированную резолюцию по проблемам милитаризации республики Крым и города Севастополь , а также районов Черного и Азовского морей. Инициативу, как и в предыдущие два года, поддержали лишь треть государств-членов. Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искаженной картиной мира, которая насаждается киевскими властями", - сказала Захарова.Принятая резолюция целиком построена на передергивании фактов, на бездоказательных обвинениях в адрес России, подчеркнула она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/nato-1587484798.html
https://ria.ru/20201208/krym-1588131800.html
азовское море
республика крым
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мария захарова, азовское море, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, севастополь, оон

В МИД раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма

15:27 10.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Принятую Генассамблеей ООН резолюцию Украины о "милитаризации" Крыма поддержали лишь треть государств-членов, этот документ контрпродуктивен и политизирован, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Седьмого декабря ГА ООН на пленарном заседании приняла внесенную Украиной контрпродуктивную и политизированную резолюцию по проблемам милитаризации республики Крым и города Севастополь , а также районов Черного и Азовского морей. Инициативу, как и в предыдущие два года, поддержали лишь треть государств-членов. Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искаженной картиной мира, которая насаждается киевскими властями", - сказала Захарова.
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Принятая резолюция целиком построена на передергивании фактов, на бездоказательных обвинениях в адрес России, подчеркнула она.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Мария ЗахароваАзовское мореГенеральная Ассамблея ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Республика КрымСевастопольООН
 
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