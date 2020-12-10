https://ria.ru/20201210/rezolyutsiya-1588609482.html

В МИД раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма

В МИД раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма

Принятую Генассамблеей ООН резолюцию Украины о "милитаризации" Крыма поддержали лишь треть государств-членов, этот документ контрпродуктивен и политизирован,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:27

2020-12-10T15:27

2020-12-10T15:27

мария захарова

азовское море

генеральная ассамблея оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

республика крым

севастополь

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3d80d8123094a9a5f9429fa3a47041be.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Принятую Генассамблеей ООН резолюцию Украины о "милитаризации" Крыма поддержали лишь треть государств-членов, этот документ контрпродуктивен и политизирован, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Седьмого декабря ГА ООН на пленарном заседании приняла внесенную Украиной контрпродуктивную и политизированную резолюцию по проблемам милитаризации республики Крым и города Севастополь , а также районов Черного и Азовского морей. Инициативу, как и в предыдущие два года, поддержали лишь треть государств-членов. Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искаженной картиной мира, которая насаждается киевскими властями", - сказала Захарова.Принятая резолюция целиком построена на передергивании фактов, на бездоказательных обвинениях в адрес России, подчеркнула она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/nato-1587484798.html

https://ria.ru/20201208/krym-1588131800.html

азовское море

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, азовское море, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, севастополь, оон