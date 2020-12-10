https://ria.ru/20201210/remont-1588582752.html

В Липецкой области выполнили план ремонта дорог на 2020 год

В Липецкой области выполнили план ремонта дорог на 2020 год

Власти Липецкой области отремонтировали дорогу "Кривец – Преображеновка", завершив тем самым выполнение годового плана по ремонту региональных трасс в рамках... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:14

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2020-12-10T13:13

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области отремонтировали дорогу "Кривец – Преображеновка", завершив тем самым выполнение годового плана по ремонту региональных трасс в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Четырехкилометровый участок автодороги, расположенный в Добровском районе, стал последним объектом плана ремонта областных дорог на 2020 год в рамках нацпроекта. Ремонт был внеочередным: деньги на него появились благодаря дополнительному траншу, который область получила в сентябре.Стоимость контракта составила 30,5 миллиона рублей.По словам Артамонова, в общей сложности в этом году благодаря нацпроекту в области приведены в порядок 296 километров автодорог. На ремонт дорог в 2020 году потрачена более 2 миллиардов рублей.В 2021 год планируется отремонтировать более 429 километров региональных автотрасс. На это уже отведены 3,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201208/ipoteka-1588199526.html

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игорь артамонов