https://ria.ru/20201210/remont-1588582752.html
В Липецкой области выполнили план ремонта дорог на 2020 год
В Липецкой области выполнили план ремонта дорог на 2020 год
Власти Липецкой области отремонтировали дорогу "Кривец – Преображеновка", завершив тем самым выполнение годового плана по ремонту региональных трасс в рамках... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:14
2020-12-10T13:14
2020-12-10T13:13
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_dba0cfbb3ce63e0e6467feb32c3309f1.jpg
ЛИПЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области отремонтировали дорогу "Кривец – Преображеновка", завершив тем самым выполнение годового плана по ремонту региональных трасс в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Четырехкилометровый участок автодороги, расположенный в Добровском районе, стал последним объектом плана ремонта областных дорог на 2020 год в рамках нацпроекта. Ремонт был внеочередным: деньги на него появились благодаря дополнительному траншу, который область получила в сентябре.Стоимость контракта составила 30,5 миллиона рублей.По словам Артамонова, в общей сложности в этом году благодаря нацпроекту в области приведены в порядок 296 километров автодорог. На ремонт дорог в 2020 году потрачена более 2 миллиардов рублей.В 2021 год планируется отремонтировать более 429 километров региональных автотрасс. На это уже отведены 3,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201208/ipoteka-1588199526.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_4b596b509e0474ff29f5e8c4f100e0a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 10 дек – РИА Новости
. Власти Липецкой области отремонтировали дорогу "Кривец – Преображеновка", завершив тем самым выполнение годового плана по ремонту региональных трасс в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Четырехкилометровый участок автодороги, расположенный в Добровском районе, стал последним объектом плана ремонта областных дорог на 2020 год в рамках нацпроекта. Ремонт был внеочередным: деньги на него появились благодаря дополнительному траншу, который область получила в сентябре.
Стоимость контракта составила 30,5 миллиона рублей.
По словам Артамонова, в общей сложности в этом году благодаря нацпроекту в области приведены в порядок 296 километров автодорог. На ремонт дорог в 2020 году потрачена более 2 миллиардов рублей.
"Для сравнения: в 2019 году в рамках этого нацпроекта мы отремонтировали примерно 200 километров региональных дорог, а в следующем году планируем увеличить эту цифру более чем в два раза", - сказал Артамонов.
В 2021 год планируется отремонтировать более 429 километров региональных автотрасс. На это уже отведены 3,8 миллиарда рублей.