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Липецкая область
https://ria.ru/20201210/remont-1588582752.html
В Липецкой области выполнили план ремонта дорог на 2020 год
В Липецкой области выполнили план ремонта дорог на 2020 год
Власти Липецкой области отремонтировали дорогу "Кривец – Преображеновка", завершив тем самым выполнение годового плана по ремонту региональных трасс в рамках... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:14
2020-12-10T13:13
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области отремонтировали дорогу "Кривец – Преображеновка", завершив тем самым выполнение годового плана по ремонту региональных трасс в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Четырехкилометровый участок автодороги, расположенный в Добровском районе, стал последним объектом плана ремонта областных дорог на 2020 год в рамках нацпроекта. Ремонт был внеочередным: деньги на него появились благодаря дополнительному траншу, который область получила в сентябре.Стоимость контракта составила 30,5 миллиона рублей.По словам Артамонова, в общей сложности в этом году благодаря нацпроекту в области приведены в порядок 296 километров автодорог. На ремонт дорог в 2020 году потрачена более 2 миллиардов рублей.В 2021 год планируется отремонтировать более 429 километров региональных автотрасс. На это уже отведены 3,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201208/ipoteka-1588199526.html
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игорь артамонов

В Липецкой области выполнили план ремонта дорог на 2020 год

13:14 10.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области отремонтировали дорогу "Кривец – Преображеновка", завершив тем самым выполнение годового плана по ремонту региональных трасс в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Четырехкилометровый участок автодороги, расположенный в Добровском районе, стал последним объектом плана ремонта областных дорог на 2020 год в рамках нацпроекта. Ремонт был внеочередным: деньги на него появились благодаря дополнительному траншу, который область получила в сентябре.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 13:26Липецкая область
Около 500 липецких семей оформили в этом году сельскую ипотеку
Стоимость контракта составила 30,5 миллиона рублей.
По словам Артамонова, в общей сложности в этом году благодаря нацпроекту в области приведены в порядок 296 километров автодорог. На ремонт дорог в 2020 году потрачена более 2 миллиардов рублей.

"Для сравнения: в 2019 году в рамках этого нацпроекта мы отремонтировали примерно 200 километров региональных дорог, а в следующем году планируем увеличить эту цифру более чем в два раза", - сказал Артамонов.

В 2021 год планируется отремонтировать более 429 километров региональных автотрасс. На это уже отведены 3,8 миллиарда рублей.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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