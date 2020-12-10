https://ria.ru/20201210/razvedka-1588599328.html

Россия обеспокоена разведдеятельностью США в Черном море, заявил Рябков

Россия обеспокоена разведдеятельностью США в Черном море, заявил Рябков

Россия обеспокоена наращиванием разведывательной деятельности США в акватории Черного моря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:34

2020-12-10T14:34

2020-12-10T15:23

россия

черное море

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием разведывательной деятельности США в акватории Черного моря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что РФ "весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Черного моря и прилегающих к акватории районах, - все это создает потенциально опасную ситуацию"."Для нас очевидно, что отказа от этой линии в США не произойдет независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации будущего года. Мы к этому готовимся и предпринимаем многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20201209/ugroza-1588512345.html

россия

черное море

сша

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россия, черное море, сергей рябков, сша, в мире