Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/razvedka-1588599328.html
Россия обеспокоена разведдеятельностью США в Черном море, заявил Рябков
Россия обеспокоена разведдеятельностью США в Черном море, заявил Рябков
Россия обеспокоена наращиванием разведывательной деятельности США в акватории Черного моря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:34
2020-12-10T15:23
россия
черное море
сергей рябков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d2a15c17c14eedff6458e6182fa52f.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием разведывательной деятельности США в акватории Черного моря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что РФ "весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Черного моря и прилегающих к акватории районах, - все это создает потенциально опасную ситуацию"."Для нас очевидно, что отказа от этой линии в США не произойдет независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации будущего года. Мы к этому готовимся и предпринимаем многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20201209/ugroza-1588512345.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e888db04169e856691b761eb68a6f36b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черное море, сергей рябков, сша, в мире

Россия обеспокоена разведдеятельностью США в Черном море, заявил Рябков

14:34 10.12.2020 (обновлено: 15:23 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием разведывательной деятельности США в акватории Черного моря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что РФ "весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Черного моря и прилегающих к акватории районах, - все это создает потенциально опасную ситуацию".
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 22:13
США обвинили Россию в безответственном поведении в космосе
"Для нас очевидно, что отказа от этой линии в США не произойдет независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации будущего года. Мы к этому готовимся и предпринимаем многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма", - добавил Рябков.
 
РоссияЧерное мореСергей РябковСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16В МИД сообщения о наличии в России микроволнового оружия сочли домыслами
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
Лента новостейМолния