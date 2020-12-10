https://ria.ru/20201210/razvedka-1588599328.html
Россия обеспокоена разведдеятельностью США в Черном море, заявил Рябков
Россия обеспокоена разведдеятельностью США в Черном море, заявил Рябков
Россия обеспокоена наращиванием разведывательной деятельности США в акватории Черного моря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:34
2020-12-10T14:34
2020-12-10T15:23
россия
черное море
сергей рябков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d2a15c17c14eedff6458e6182fa52f.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием разведывательной деятельности США в акватории Черного моря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что РФ "весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Черного моря и прилегающих к акватории районах, - все это создает потенциально опасную ситуацию"."Для нас очевидно, что отказа от этой линии в США не произойдет независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации будущего года. Мы к этому готовимся и предпринимаем многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20201209/ugroza-1588512345.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e888db04169e856691b761eb68a6f36b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, сергей рябков, сша, в мире