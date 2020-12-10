https://ria.ru/20201210/razryazhenie-1588521794.html
Названы настройки-невидимки, которые разряжают смартфон
Названы настройки-невидимки, которые разряжают смартфон
Существует ряд настроек, которые, работая в фоновом режиме, могут весьма быстро разрядить смартфон. Отрегулировав их правильно, вы не только продлите время... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T01:12
2020-12-10T01:12
2020-12-10T01:12
станислав косарев
смартфоны
синергия
технологии
общество
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Названы настройки-невидимки, которые тайно разряжают смартфон
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Существует ряд настроек, которые, работая в фоновом режиме, могут весьма быстро разрядить смартфон. Отрегулировав их правильно, вы не только продлите время работы батареи устройства, но и поможете ускорить его работу, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.Это касается и настроек к wifi. Многие не выключают его в моменты, когда он не нужен, однако при работе в фоновом режиме wifi все время ищет сети, к которым можно подключиться. Это способствует снижению заряда батареи, указал он.Не менее существенное влияние на работу аккумулятора оказывает автоматическая регулировка яркости, а также push-уведомления. Следует обратить внимание и на то, как обновляются приложения: автоматическое обновление заставляет постоянно подгружать контент в фоновом режиме, что разряжает смартфон и замедляет его работу, заключил Косарев.
https://ria.ru/20201209/svet-1588316336.html
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станислав косарев, смартфоны, синергия, технологии, общество