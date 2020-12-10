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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201210/rasteniya-1588669935.html
Минэкологии МО составило список опасных в благоустройстве растений
Минэкологии МО составило список опасных в благоустройстве растений
Составлен список наиболее опасных инвазивных видов растений, которые нельзя использовать в программах благоустройства. Его подготовили представители... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:44
2020-12-10T19:44
новости подмосковья
министерство экологии и природопользования московской области
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.&nbsp;Составлен список наиболее опасных инвазивных видов растений, которые нельзя использовать в программах благоустройства. Его подготовили представители министерства экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.К классическому примеру относится борщевик Сосновского. Не стоит забывать и про все виды золотарника. Раньше его высаживали для производства лекарств. При этом корневая система растения выделяет токсичные вещества и тем самым отравляет почву. Об этом предупредил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.Многие жители Московской области высаживают инвазивные растения в частных домовладениях и недалеко от многоэтажек. Людям нравится, как красиво цветут эти растения. Например, люпин."Обращаюсь к жителям области с просьбой остановить это небезопасное садоводство. Подчас самые красивые растения наиболее опасны для других видов", – заявил Разин.Список минэкологии будет направлен в Министерство благоустройства Московской области, где готовятся рекомендации по благоустройству и озеленению в регионе.
московская область (подмосковье)
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министерство экологии и природопользования московской области, московская область (подмосковье)

Минэкологии МО составило список опасных в благоустройстве растений

19:44 10.12.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовБорщевик в Истринском районе Московской области
Борщевик в Истринском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Составлен список наиболее опасных инвазивных видов растений, которые нельзя использовать в программах благоустройства. Его подготовили представители министерства экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

"Инвазия становится все более серьезной угрозой видовому разнообразию Подмосковья", – говорится в сообщении.

К классическому примеру относится борщевик Сосновского. Не стоит забывать и про все виды золотарника. Раньше его высаживали для производства лекарств. При этом корневая система растения выделяет токсичные вещества и тем самым отравляет почву. Об этом предупредил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.
Многие жители Московской области высаживают инвазивные растения в частных домовладениях и недалеко от многоэтажек. Людям нравится, как красиво цветут эти растения. Например, люпин.
"Обращаюсь к жителям области с просьбой остановить это небезопасное садоводство. Подчас самые красивые растения наиболее опасны для других видов", – заявил Разин.
Список минэкологии будет направлен в Министерство благоустройства Московской области, где готовятся рекомендации по благоустройству и озеленению в регионе.
 
Новости ПодмосковьяМинистерство экологии и природопользования Московской областиМосковская область (Подмосковье)
 
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