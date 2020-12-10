https://ria.ru/20201210/rasteniya-1588669935.html

Минэкологии МО составило список опасных в благоустройстве растений

Минэкологии МО составило список опасных в благоустройстве растений

Составлен список наиболее опасных инвазивных видов растений, которые нельзя использовать в программах благоустройства. Его подготовили представители... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:44

2020-12-10T19:44

2020-12-10T19:44

новости подмосковья

министерство экологии и природопользования московской области

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Составлен список наиболее опасных инвазивных видов растений, которые нельзя использовать в программах благоустройства. Его подготовили представители министерства экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.К классическому примеру относится борщевик Сосновского. Не стоит забывать и про все виды золотарника. Раньше его высаживали для производства лекарств. При этом корневая система растения выделяет токсичные вещества и тем самым отравляет почву. Об этом предупредил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.Многие жители Московской области высаживают инвазивные растения в частных домовладениях и недалеко от многоэтажек. Людям нравится, как красиво цветут эти растения. Например, люпин."Обращаюсь к жителям области с просьбой остановить это небезопасное садоводство. Подчас самые красивые растения наиболее опасны для других видов", – заявил Разин.Список минэкологии будет направлен в Министерство благоустройства Московской области, где готовятся рекомендации по благоустройству и озеленению в регионе.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство экологии и природопользования московской области, московская область (подмосковье)