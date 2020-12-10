https://ria.ru/20201210/raketa-1588546962.html

Эксперт сравнил Starship Илона Маска с ракетой из "Незнайки на Луне"

Эксперт сравнил Starship Илона Маска с ракетой из "Незнайки на Луне"

Прототип межпланетного корабля Илона Маска Starship никогда не выйдет на орбиту, а его испытательные пуски компания SpaceX использует для отладки двигателей... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:19

2020-12-10T10:19

2020-12-10T10:19

иван моисеев

институт космической политики

илон маск

марс

космос - риа наука

spacex

флорида

техас

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прототип межпланетного корабля Илона Маска Starship никогда не выйдет на орбиту, а его испытательные пуски компания SpaceX использует для отладки двигателей Raptor и собственной рекламы, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Так он прокомментировал РИА Новости взрыв Starship во время посадки корабля после испытательного "прыжка" на 12 километров. Накануне теста сообщалось, что в ходе испытания аппарат должен подняться на высоту 15 километров и совершить мягкую посадку. Ранее тестовый полет многократно откладывался."Мне кажется, что все эти Starship'ы - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей. Корабль такой конфигурации на орбиту подняться не может, прыгать он может сколько угодно. Она развалится, а прыгать ей никто не запрещает. Подниматься на 12 километров и даже на 100 километров - пожалуйста, а выйти на орбиту у него не хватит прочности. В любом случае, такие корабли не строятся, как у "Незнайки на Луне", в чистом поле", - сказал он.Эксперт полагает, что Starship используется SpaceX в качестве стенда для испытаний двигателей Raptor, а заодно для рекламы собственной фирмы на весь мир. "И это прыганье используется для рекламы владельца фирмы. Все смотрят и все комментируют", - отметил Моисеев.По его словам, как только двигатель будет отработан, Маск сошлется на технические трудности и закроет проект Starship, а двигатели будет использовать в обычных ракетах Falcon для запуска полезных нагрузок в интересах американских военных.Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.

https://ria.ru/20201210/starship-1588537111.html

https://ria.ru/20201209/mask-1588345134.html

марс

флорида

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван моисеев, институт космической политики, илон маск, марс, космос - риа наука, spacex, флорида, техас