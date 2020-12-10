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Эксперт сравнил Starship Илона Маска с ракетой из "Незнайки на Луне"
Эксперт сравнил Starship Илона Маска с ракетой из "Незнайки на Луне"
Прототип межпланетного корабля Илона Маска Starship никогда не выйдет на орбиту, а его испытательные пуски компания SpaceX использует для отладки двигателей... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:19
2020-12-10T10:19
иван моисеев
институт космической политики
илон маск
марс
космос - риа наука
spacex
флорида
техас
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прототип межпланетного корабля Илона Маска Starship никогда не выйдет на орбиту, а его испытательные пуски компания SpaceX использует для отладки двигателей Raptor и собственной рекламы, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Так он прокомментировал РИА Новости взрыв Starship во время посадки корабля после испытательного "прыжка" на 12 километров. Накануне теста сообщалось, что в ходе испытания аппарат должен подняться на высоту 15 километров и совершить мягкую посадку. Ранее тестовый полет многократно откладывался."Мне кажется, что все эти Starship'ы - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей. Корабль такой конфигурации на орбиту подняться не может, прыгать он может сколько угодно. Она развалится, а прыгать ей никто не запрещает. Подниматься на 12 километров и даже на 100 километров - пожалуйста, а выйти на орбиту у него не хватит прочности. В любом случае, такие корабли не строятся, как у "Незнайки на Луне", в чистом поле", - сказал он.Эксперт полагает, что Starship используется SpaceX в качестве стенда для испытаний двигателей Raptor, а заодно для рекламы собственной фирмы на весь мир. "И это прыганье используется для рекламы владельца фирмы. Все смотрят и все комментируют", - отметил Моисеев.По его словам, как только двигатель будет отработан, Маск сошлется на технические трудности и закроет проект Starship, а двигатели будет использовать в обычных ракетах Falcon для запуска полезных нагрузок в интересах американских военных.Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
https://ria.ru/20201210/starship-1588537111.html
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флорида
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иван моисеев, институт космической политики, илон маск, марс, космос - риа наука, spacex, флорида, техас

Эксперт сравнил Starship Илона Маска с ракетой из "Незнайки на Луне"

10:19 10.12.2020
 
© REUTERS / Gene BlevinsСверхтяжелая ракета Starship SN8 компании SpaceX перед взрывом во время попытки обратной посадки в Бока-Чика
Сверхтяжелая ракета Starship SN8 компании SpaceX перед взрывом во время попытки обратной посадки в Бока-Чика - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© REUTERS / Gene Blevins
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прототип межпланетного корабля Илона Маска Starship никогда не выйдет на орбиту, а его испытательные пуски компания SpaceX использует для отладки двигателей Raptor и собственной рекламы, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Так он прокомментировал РИА Новости взрыв Starship во время посадки корабля после испытательного "прыжка" на 12 километров. Накануне теста сообщалось, что в ходе испытания аппарат должен подняться на высоту 15 километров и совершить мягкую посадку. Ранее тестовый полет многократно откладывался.
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"Мне кажется, что все эти Starship'ы - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей. Корабль такой конфигурации на орбиту подняться не может, прыгать он может сколько угодно. Она развалится, а прыгать ей никто не запрещает. Подниматься на 12 километров и даже на 100 километров - пожалуйста, а выйти на орбиту у него не хватит прочности. В любом случае, такие корабли не строятся, как у "Незнайки на Луне", в чистом поле", - сказал он.
Эксперт полагает, что Starship используется SpaceX в качестве стенда для испытаний двигателей Raptor, а заодно для рекламы собственной фирмы на весь мир. "И это прыганье используется для рекламы владельца фирмы. Все смотрят и все комментируют", - отметил Моисеев.
По его словам, как только двигатель будет отработан, Маск сошлется на технические трудности и закроет проект Starship, а двигатели будет использовать в обычных ракетах Falcon для запуска полезных нагрузок в интересах американских военных.
Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.
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В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
 
Иван МоисеевИнститут космической политикиИлон МаскМарсКосмос - РИА НаукаSpaceXФлоридаТехас
 
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