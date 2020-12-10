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Обнаружен фактор, повышающий риск развития рака в два раза
Обнаружен фактор, повышающий риск развития рака в два раза
Ученые обнаружили ген, увеличивающий риск развития рака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале FASEB BioAdvances. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:41
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рак
здоровье - общество
сан-диего
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили ген, увеличивающий риск развития рака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале FASEB BioAdvances.Отмечается, что в ходе эволюции производимый геном SIGLEC12 белок мутировал и тем самым потерял способность идентифицировать патогены. Поскольку гены, кодирующие дисфункциональные белки, со временем удаляются организмом, большая часть человечества перестала продуцировать белок Siglec-12, однако данный механизм остался у 30 процентов людей.Специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурса изучили образцы нормальных и раковых тканей, и выяснили, что люди, которые все еще имеют SIGLEC12 и производят соответствующие белки, более чем в два раза подвергаются риску развития рака на поздней стадии в течение своей жизни.Ученые уже разработали тест для определения дисфункционального Siglec-12, который позволит людям заранее узнать потенциальные риски развития рака и заниматься профилактикой.
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рак, здоровье - общество, сан-диего

Обнаружен фактор, повышающий риск развития рака в два раза

15:41 10.12.2020 (обновлено: 15:43 10.12.2020)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили ген, увеличивающий риск развития рака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале FASEB BioAdvances.
Отмечается, что в ходе эволюции производимый геном SIGLEC12 белок мутировал и тем самым потерял способность идентифицировать патогены. Поскольку гены, кодирующие дисфункциональные белки, со временем удаляются организмом, большая часть человечества перестала продуцировать белок Siglec-12, однако данный механизм остался у 30 процентов людей.
Специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурса изучили образцы нормальных и раковых тканей, и выяснили, что люди, которые все еще имеют SIGLEC12 и производят соответствующие белки, более чем в два раза подвергаются риску развития рака на поздней стадии в течение своей жизни.
Ученые уже разработали тест для определения дисфункционального Siglec-12, который позволит людям заранее узнать потенциальные риски развития рака и заниматься профилактикой.
Врач - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10:18
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ракЗдоровье - ОбществоСан-Диего
 
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