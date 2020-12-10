https://ria.ru/20201210/rak-1588613492.html

Обнаружен фактор, повышающий риск развития рака в два раза

Обнаружен фактор, повышающий риск развития рака в два раза

Ученые обнаружили ген, увеличивающий риск развития рака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале FASEB BioAdvances. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:41

2020-12-10T15:41

2020-12-10T15:43

рак

здоровье - общество

сан-диего

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили ген, увеличивающий риск развития рака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале FASEB BioAdvances.Отмечается, что в ходе эволюции производимый геном SIGLEC12 белок мутировал и тем самым потерял способность идентифицировать патогены. Поскольку гены, кодирующие дисфункциональные белки, со временем удаляются организмом, большая часть человечества перестала продуцировать белок Siglec-12, однако данный механизм остался у 30 процентов людей.Специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурса изучили образцы нормальных и раковых тканей, и выяснили, что люди, которые все еще имеют SIGLEC12 и производят соответствующие белки, более чем в два раза подвергаются риску развития рака на поздней стадии в течение своей жизни.Ученые уже разработали тест для определения дисфункционального Siglec-12, который позволит людям заранее узнать потенциальные риски развития рака и заниматься профилактикой.

https://ria.ru/20201210/produkt-1588546849.html

сан-диего

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье - общество, сан-диего