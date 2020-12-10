Около 300 рабочих мест создано на новом хлебозаводе в Подольске
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиОколо 300 рабочих мест для жителей Подмосковья создано на хлебозаводе в Подольске
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Около 300 рабочих мест для жителей Подмосковья создано на хлебозаводе в Подольске, который открылся в сентябре в технопарке "Коледино", сообщает пресс-служба облправительства.
Соглашение о его строительстве было подписано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и руководством девелоперской компании Sminex на инвестфоруме в Сочи в 2019 году. Областное правительство сопровождало проект на всех этапах.
"По выпуску хлеба в течение 2021-2022 годов Московская область станет лидером. У нас большой рынок, открываются новые производства. Предприятие, которое запустили в Подольске, - по последнему слову техники. Здесь работают высококвалифицированные специалисты. Инвестиции в этот проект – порядка 12 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Воробьева, посетившего завод.
Особенность хлебозавода в Подольске – максимальная автоматизация. Сейчас здесь работают пять линий по производству хлебобулочных изделий и вафель, в дальнейшем их будет 18. Предприятие станет крупнейшим в России по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, к 2022 году здесь создадут около 1,3 тысячи рабочих мест, отметили в пресс-службе.