https://ria.ru/20201210/rabota-1588667089.html

Около 300 рабочих мест создано на новом хлебозаводе в Подольске

Около 300 рабочих мест создано на новом хлебозаводе в Подольске

Около 300 рабочих мест для жителей Подмосковья создано на хлебозаводе в Подольске, который открылся в сентябре в технопарке "Коледино", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:26

2020-12-10T19:26

2020-12-10T19:26

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

подольск

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Около 300 рабочих мест для жителей Подмосковья создано на хлебозаводе в Подольске, который открылся в сентябре в технопарке "Коледино", сообщает пресс-служба облправительства.Соглашение о его строительстве было подписано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и руководством девелоперской компании Sminex на инвестфоруме в Сочи в 2019 году. Областное правительство сопровождало проект на всех этапах."По выпуску хлеба в течение 2021-2022 годов Московская область станет лидером. У нас большой рынок, открываются новые производства. Предприятие, которое запустили в Подольске, - по последнему слову техники. Здесь работают высококвалифицированные специалисты. Инвестиции в этот проект – порядка 12 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Воробьева, посетившего завод.Особенность хлебозавода в Подольске – максимальная автоматизация. Сейчас здесь работают пять линий по производству хлебобулочных изделий и вафель, в дальнейшем их будет 18. Предприятие станет крупнейшим в России по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, к 2022 году здесь создадут около 1,3 тысячи рабочих мест, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201209/zhile-1588443595.html

московская область (подмосковье)

подольск

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск