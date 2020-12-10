https://ria.ru/20201210/qiwi-1588545083.html

Qiwi прокомментировала претензии Центробанка

Qiwi прокомментировала претензии Центробанка

Qiwi после проверки регулятора ограничит переводы иностранным торговым компаниям, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:08

2020-12-10T10:08

2020-12-10T11:40

центральный банк рф (цб рф)

qiwi, ltd.

экономика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Qiwi после проверки регулятора ограничит переводы иностранным торговым компаниям, сообщил РИА Новости представитель компании."По результатам проверки ЦБ и наложенных ограничений Qiwi ограничит платежи от клиентов в пользу иностранных мерчантов в рамках системы денежных переводов Contact, все остальные платежи в рамках системы денежных переводов Contact, в том числе P2P-платежи (между физлицами. — Прим. ред.), будут осуществляться в штатном режиме", — добавил он.Ранее Qiwi сообщила, что Банк России по итогам плановой проверки "Киви-банка" с 7 декабря наложил ограничения на платежи в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты.Проверка охватила период с июля 2018 года по сентябрь 2020-го. Компанию также оштрафовали на 11 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201209/ekonomiya-1588489683.html

https://ria.ru/20201208/depozity-1588251118.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), qiwi, ltd., экономика