https://ria.ru/20201210/qiwi-1588545083.html
Qiwi прокомментировала претензии Центробанка
Qiwi прокомментировала претензии Центробанка
Qiwi после проверки регулятора ограничит переводы иностранным торговым компаниям, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:08
2020-12-10T10:08
2020-12-10T11:40
центральный банк рф (цб рф)
qiwi, ltd.
экономика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Qiwi после проверки регулятора ограничит переводы иностранным торговым компаниям, сообщил РИА Новости представитель компании."По результатам проверки ЦБ и наложенных ограничений Qiwi ограничит платежи от клиентов в пользу иностранных мерчантов в рамках системы денежных переводов Contact, все остальные платежи в рамках системы денежных переводов Contact, в том числе P2P-платежи (между физлицами. — Прим. ред.), будут осуществляться в штатном режиме", — добавил он.Ранее Qiwi сообщила, что Банк России по итогам плановой проверки "Киви-банка" с 7 декабря наложил ограничения на платежи в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты.Проверка охватила период с июля 2018 года по сентябрь 2020-го. Компанию также оштрафовали на 11 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201209/ekonomiya-1588489683.html
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центральный банк рф (цб рф), qiwi, ltd., экономика