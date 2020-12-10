https://ria.ru/20201210/putinonsafronov-1588635392.html

Путин связал дело Сафронова с его работой в "Роскосмосе"

Путин связал дело Сафронова с его работой в "Роскосмосе"

Президент России Владимир Путин связал уголовное дело в отношении журналиста Ивана Сафронова с его работой в госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:19

2020-12-10T17:19

2020-12-10T17:39

иван сафронов

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

москва

африка

сша

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин связал уголовное дело в отношении журналиста Ивана Сафронова с его работой в госкорпорации "Роскосмос".Позже в Кремле пояснили, что Путин оговорился: Сафронов не осужден, а находится под следствием. Сафронову вменяют госизмену. Президент отметил, что считает такое преступление тяжким. В то же время Путин пояснил, что возможна ситуация, при которой используется информация, доступная открыто. В таком случае привлекать к ответственности нельзя. "Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать", — заметил он.По словам президента, в оценке этой ситуации "не стоит по-журналистски заострять некоторые моменты" и доводить суждения до абсурда. В то же время в "Роскосмосе" заявили, что вменяемые Сафронову эпизоды госизмены не относятся ко временам его работы в госкорпорации.Там отказались комментировать ход расследования, но отметили, что во время работы Сафронов не имел допуска к гостайне.Бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201020/safronov-1580585006.html

https://ria.ru/20201210/safronov-1588621880.html

москва

африка

сша

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иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, африка, сша, происшествия