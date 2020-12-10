https://ria.ru/20201210/putinonsafronov-1588635392.html
Путин связал дело Сафронова с его работой в "Роскосмосе"
Путин связал дело Сафронова с его работой в "Роскосмосе"
Президент России Владимир Путин связал уголовное дело в отношении журналиста Ивана Сафронова с его работой в госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:19
2020-12-10T17:19
2020-12-10T17:39
иван сафронов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
африка
сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин связал уголовное дело в отношении журналиста Ивана Сафронова с его работой в госкорпорации "Роскосмос".Позже в Кремле пояснили, что Путин оговорился: Сафронов не осужден, а находится под следствием. Сафронову вменяют госизмену. Президент отметил, что считает такое преступление тяжким. В то же время Путин пояснил, что возможна ситуация, при которой используется информация, доступная открыто. В таком случае привлекать к ответственности нельзя. "Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать", — заметил он.По словам президента, в оценке этой ситуации "не стоит по-журналистски заострять некоторые моменты" и доводить суждения до абсурда. В то же время в "Роскосмосе" заявили, что вменяемые Сафронову эпизоды госизмены не относятся ко временам его работы в госкорпорации.Там отказались комментировать ход расследования, но отметили, что во время работы Сафронов не имел допуска к гостайне.Бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201020/safronov-1580585006.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, африка, сша, происшествия
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
связал уголовное дело в отношении журналиста Ивана Сафронова
с его работой в госкорпорации "Роскосмос".
"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", — сказал Путин на встрече с членами Совета по правам человека.
Позже в Кремле пояснили, что Путин оговорился: Сафронов не осужден, а находится под следствием.
Сафронову вменяют госизмену. Президент отметил, что считает такое преступление тяжким.
В то же время Путин пояснил, что возможна ситуация, при которой используется информация, доступная открыто. В таком случае привлекать к ответственности нельзя.
"Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать", — заметил он.
По словам президента, в оценке этой ситуации "не стоит по-журналистски заострять некоторые моменты" и доводить суждения до абсурда.
В то же время в "Роскосмосе
" заявили, что вменяемые Сафронову эпизоды госизмены не относятся ко временам его работы в госкорпорации.
"Следствие инкриминирует Ивану Сафронову эпизоды до 2017 года. Иван Сафронов поступил на работу в госкорпорацию "Роскосмос" только в мае 2020 года и практически все время был на дистанционной работе из-за ограничений по пандемии COVID-19", — сказали в пресс-службе компании.
Там отказались комментировать ход расследования, но отметили, что во время работы Сафронов не имел допуска к гостайне.
Бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы
поместил его под стражу.
ФСБ
вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки
, конечными получателями секретных сведений были США
. Вину бывший журналист не признает.
До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.