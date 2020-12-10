https://ria.ru/20201210/putin-1588615136.html

Путин рассказал о целях иностранных правозащитных организаций в России

Путин рассказал о целях иностранных правозащитных организаций в России

Те иностранные компании, которые финансируют россиян под видом правозащиты, работают не на укрепление России, а на ее сдерживание, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:52

2020-12-10T15:52

2020-12-10T15:52

наталья евдокимова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Те иностранные компании, которые финансируют россиян под видом правозащиты, работают не на укрепление России, а на ее сдерживание, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уверен, что и те люди, организации, а в них люди же работают, получают деньги из-за границы на определенные цели, они тоже, как правило, очень порядочные, честные люди, которые стремятся к решению определенных вопросов и задач, стоящих перед нашей страной. Но других источников финансирования не нашли, получают эти деньги из-за рубежа и полагают, что опираясь на эти источники, они могут решать задачи, стоящие перед нашим обществом", - сказал Путин, отвечая на выступление правозащитницы Натальи Евдокимовой.

https://ria.ru/20201210/putin-1588602928.html

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наталья евдокимова, владимир путин, общество