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Путин рассказал о целях иностранных правозащитных организаций в России
Путин рассказал о целях иностранных правозащитных организаций в России
Те иностранные компании, которые финансируют россиян под видом правозащиты, работают не на укрепление России, а на ее сдерживание, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:52
2020-12-10T15:52
наталья евдокимова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Те иностранные компании, которые финансируют россиян под видом правозащиты, работают не на укрепление России, а на ее сдерживание, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уверен, что и те люди, организации, а в них люди же работают, получают деньги из-за границы на определенные цели, они тоже, как правило, очень порядочные, честные люди, которые стремятся к решению определенных вопросов и задач, стоящих перед нашей страной. Но других источников финансирования не нашли, получают эти деньги из-за рубежа и полагают, что опираясь на эти источники, они могут решать задачи, стоящие перед нашим обществом", - сказал Путин, отвечая на выступление правозащитницы Натальи Евдокимовой.
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наталья евдокимова, владимир путин, общество

Путин рассказал о целях иностранных правозащитных организаций в России

15:52 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Те иностранные компании, которые финансируют россиян под видом правозащиты, работают не на укрепление России, а на ее сдерживание, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уверен, что и те люди, организации, а в них люди же работают, получают деньги из-за границы на определенные цели, они тоже, как правило, очень порядочные, честные люди, которые стремятся к решению определенных вопросов и задач, стоящих перед нашей страной. Но других источников финансирования не нашли, получают эти деньги из-за рубежа и полагают, что опираясь на эти источники, они могут решать задачи, стоящие перед нашим обществом", - сказал Путин, отвечая на выступление правозащитницы Натальи Евдокимовой.

"Люди-то наши честные, добрые и правильно организующие свою работу, но те, кто им платят, как правило, руководствуются другими целями, не укреплением России, а сдерживанием. В этом вся суть проблемы", - подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
14:51
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