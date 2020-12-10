https://ria.ru/20201210/putin-1588607207.html
Путин пообещал изучить систему формирования ОНК
Путин пообещал изучить систему формирования ОНК
Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить систему формирования Общественных наблюдательных комиссий, чтобы там не было "чиновников", а были люди "с горящим... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:12
2020-12-10T15:12
2020-12-10T15:12
онк
общественная наблюдательная комиссия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить систему формирования Общественных наблюдательных комиссий, чтобы там не было "чиновников", а были люди "с горящим сердцем".В ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путину рассказали, что состав ОНК формирует совет Общественной палаты РФ, и процедура эта не является прозрачной, так как неясны критерии оценки кандидатов."Я посмотрю. Действительно, чиновники-то для чего нужны. Там нужны люди с горящим сердцем, которые помогают, которые стремятся к этому. Священники, правозащитники, медики. Я согласен. Давайте я посмотрю просто, как это формируется на практике", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200422/1570383042.html
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онк, общественная наблюдательная комиссия, владимир путин, общество