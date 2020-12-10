https://ria.ru/20201210/putin-1588607207.html

Путин пообещал изучить систему формирования ОНК

Путин пообещал изучить систему формирования ОНК

Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить систему формирования Общественных наблюдательных комиссий, чтобы там не было "чиновников", а были люди "с горящим... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:12

2020-12-10T15:12

2020-12-10T15:12

онк

общественная наблюдательная комиссия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить систему формирования Общественных наблюдательных комиссий, чтобы там не было "чиновников", а были люди "с горящим сердцем".В ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путину рассказали, что состав ОНК формирует совет Общественной палаты РФ, и процедура эта не является прозрачной, так как неясны критерии оценки кандидатов."Я посмотрю. Действительно, чиновники-то для чего нужны. Там нужны люди с горящим сердцем, которые помогают, которые стремятся к этому. Священники, правозащитники, медики. Я согласен. Давайте я посмотрю просто, как это формируется на практике", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200422/1570383042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онк, общественная наблюдательная комиссия, владимир путин, общество