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Иностранные партнеры ущемляют права российских СМИ, заявил Путин
Иностранные партнеры ущемляют права российских СМИ, заявил Путин
Иностранные партнеры, несмотря на пропагандируемую свободу слова, используют свои СМИ как инструмент достижения целей, при этом они ущемляют права российских... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:09
2020-12-10T15:44
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Иностранные партнеры, несмотря на пропагандируемую свободу слова, используют свои СМИ как инструмент достижения целей, при этом они ущемляют права российских СМИ, заявил президент Владимир Путин."По поводу деятельности наших журналистов за границей - да, мы видим, что во многих странах, во всяком случае тех, которые выстраивают отношения с нашей страной как с потенциальным конкурентом, даже с противником, а в некоторых странах в доктринальных документах прямо прописывают Россию как геополитического врага... там начинают прижимать и наших журналистов. Потому что, несмотря на пропагандируемую свободу слова, на самом деле придерживаются другого - придерживаются продвижения своего собственного информационного контента, в интересах обеспечения своей внутренней и внешней политики", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.По его словам, это используется как инструмент достижения своих целей на международной арене. "В данном случае - в отношении РФ", - добавил президент.
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совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, в мире

Иностранные партнеры ущемляют права российских СМИ, заявил Путин

15:09 10.12.2020 (обновлено: 15:44 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Иностранные партнеры, несмотря на пропагандируемую свободу слова, используют свои СМИ как инструмент достижения целей, при этом они ущемляют права российских СМИ, заявил президент Владимир Путин.
"По поводу деятельности наших журналистов за границей - да, мы видим, что во многих странах, во всяком случае тех, которые выстраивают отношения с нашей страной как с потенциальным конкурентом, даже с противником, а в некоторых странах в доктринальных документах прямо прописывают Россию как геополитического врага... там начинают прижимать и наших журналистов. Потому что, несмотря на пропагандируемую свободу слова, на самом деле придерживаются другого - придерживаются продвижения своего собственного информационного контента, в интересах обеспечения своей внутренней и внешней политики", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По его словам, это используется как инструмент достижения своих целей на международной арене. "В данном случае - в отношении РФ", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
15:41
Путин призвал жестче реагировать на нарушение прав российских журналистов
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Владимир ПутинВ мире
 
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