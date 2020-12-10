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Путин обратил внимание на выступления несогласных с мерами по COVID-19
Путин обратил внимание на выступления несогласных с мерами по COVID-19
Президент РФ Владимир Путин отметил важность экспертной оценки в связи с реакцией COVID-диссидентов на фоне принимаемых ограничений. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:08
2020-12-10T14:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность экспертной оценки в связи с реакцией COVID-диссидентов на фоне принимаемых ограничений."В условиях, когда все страны оказались в поиске баланса между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами, экспертная оценка нашего совета была и остается крайне востребованной. Мы с вами видим, что в некоторых странах происходит, когда так называемые COVID-диссиденты выражают свою реакцию достаточно бурно на необходимые шаги со стороны государства", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.По слова Путина, здесь нужно ясное понимание того, что происходит, и профессиональная экспертиза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин обратил внимание на выступления несогласных с мерами по COVID-19

14:08 10.12.2020 (обновлено: 14:10 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность экспертной оценки в связи с реакцией COVID-диссидентов на фоне принимаемых ограничений.
"В условиях, когда все страны оказались в поиске баланса между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами, экспертная оценка нашего совета была и остается крайне востребованной. Мы с вами видим, что в некоторых странах происходит, когда так называемые COVID-диссиденты выражают свою реакцию достаточно бурно на необходимые шаги со стороны государства", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По слова Путина, здесь нужно ясное понимание того, что происходит, и профессиональная экспертиза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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