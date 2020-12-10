https://ria.ru/20201210/putin-1588594772.html

Путин обратил внимание на выступления несогласных с мерами по COVID-19

Путин обратил внимание на выступления несогласных с мерами по COVID-19

Президент РФ Владимир Путин отметил важность экспертной оценки в связи с реакцией COVID-диссидентов на фоне принимаемых ограничений. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:08

2020-12-10T14:08

2020-12-10T14:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность экспертной оценки в связи с реакцией COVID-диссидентов на фоне принимаемых ограничений."В условиях, когда все страны оказались в поиске баланса между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами, экспертная оценка нашего совета была и остается крайне востребованной. Мы с вами видим, что в некоторых странах происходит, когда так называемые COVID-диссиденты выражают свою реакцию достаточно бурно на необходимые шаги со стороны государства", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.По слова Путина, здесь нужно ясное понимание того, что происходит, и профессиональная экспертиза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/peterburg-1588399135.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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