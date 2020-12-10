https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html
Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных россиян
Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных россиян
Президент РФ Владимир Путин призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных, поскольку они очень беспокоят россиян. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:56
2020-12-10T13:56
2020-12-10T14:16
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных, поскольку они очень беспокоят россиян."Еще одна важная тема - преимущества и риски цифровизации, электронные сервисы, это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, она набирает свои обороты, и там идет процесс создания и новых возможностей, и новых интересов... Практически еще не изучена, не осмыслена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект, потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений", - заявил он в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент отметил, что, согласно соцопросам, вопросы, связанные с защитой личных данных, очень беспокоят людей.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных, поскольку они очень беспокоят россиян.
"Еще одна важная тема - преимущества и риски цифровизации, электронные сервисы, это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, она набирает свои обороты, и там идет процесс создания и новых возможностей, и новых интересов... Практически еще не изучена, не осмыслена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект, потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений", - заявил он в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент отметил, что, согласно соцопросам, вопросы, связанные с защитой личных данных, очень беспокоят людей.