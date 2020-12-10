https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html

Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных россиян

Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных россиян

Президент РФ Владимир Путин призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных, поскольку они очень беспокоят россиян. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:56

2020-12-10T13:56

2020-12-10T14:16

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных, поскольку они очень беспокоят россиян."Еще одна важная тема - преимущества и риски цифровизации, электронные сервисы, это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, она набирает свои обороты, и там идет процесс создания и новых возможностей, и новых интересов... Практически еще не изучена, не осмыслена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект, потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений", - заявил он в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент отметил, что, согласно соцопросам, вопросы, связанные с защитой личных данных, очень беспокоят людей.

https://ria.ru/20201209/utechki-1588469684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество