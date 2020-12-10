https://ria.ru/20201210/putin-1588591215.html
Путин попросил уделить внимание правам россиян в вопросах онкологии
Путин попросил уделить внимание правам россиян в вопросах онкологии
Президент РФ Владимир Путин попросил правозащитников уделить внимание правам россиян в вопросах онкологии и в первичном звене здравоохранения. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:53
2020-12-10T13:53
2020-12-10T14:08
здоровье - общество
онкология
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588460787_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7553653bb19c2ce729cc0d857344d05e.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правозащитников уделить внимание правам россиян в вопросах онкологии и в первичном звене здравоохранения."Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям звене здравоохранения, и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь, онкологическим больным", - сказал президент на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588460787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535b7a89067db6d7a7cccfc84af30a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, онкология, владимир путин, общество