https://ria.ru/20201210/putin-1588591215.html

Путин попросил уделить внимание правам россиян в вопросах онкологии

Путин попросил уделить внимание правам россиян в вопросах онкологии

Президент РФ Владимир Путин попросил правозащитников уделить внимание правам россиян в вопросах онкологии и в первичном звене здравоохранения. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:53

2020-12-10T13:53

2020-12-10T14:08

здоровье - общество

онкология

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правозащитников уделить внимание правам россиян в вопросах онкологии и в первичном звене здравоохранения."Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям звене здравоохранения, и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь, онкологическим больным", - сказал президент на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, онкология, владимир путин, общество