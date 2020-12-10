https://ria.ru/20201210/putin-1588569619.html

Путин поздравил жителей Югры и Ямала с 90-летием образования округов

Путин поздравил жителей Югры и Ямала с 90-летием образования округов

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с 90-летием образования... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:26

2020-12-10T12:26

2020-12-10T12:26

ханты-мансийский автономный округ

западная сибирь

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588434066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3cacae38ed84aa727f8bd16cf2c7f6f.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с 90-летием образования округов, поздравительные телеграммы опубликованы в четверг на сайте Кремля."Поздравляю вас с 90-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Вы по праву гордитесь родным югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что ХМАО обладает колоссальным производственным, технологическим, кадровым потенциалом. В округе успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, а также совершенствуется транспортная инфраструктура. Помимо этого, большое внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного и духовного наследия.Также Путин подчеркнул, что Ямало-Ненецкий автономный округ вносит неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей экономики РФ, а также обеспечение энергетической безопасности страны."В регионе успешно реализуются востребованные программы в сфере образования, поддержки материнства и детства, здравоохранения и культуры, экологии и туризма. И, конечно, уделяется неустанное внимание проблемам сбережения самобытных традиций и обычаев живущих на этой древней земле коренных малочисленных народов", - говорится в поздравлении.Президент добавил, что история края – одна из ярких и героических страниц освоения труднодоступных районов Крайнего Севера и Западной Сибири.

https://ria.ru/20201201/sotsuslugi-1587231693.html

https://ria.ru/20201202/yamal-1587359713.html

ханты-мансийский автономный округ

западная сибирь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, западная сибирь, ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир путин, общество