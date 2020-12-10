Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/putin-1588569619.html
Путин поздравил жителей Югры и Ямала с 90-летием образования округов
Путин поздравил жителей Югры и Ямала с 90-летием образования округов
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с 90-летием образования... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:26
2020-12-10T12:26
ханты-мансийский автономный округ
западная сибирь
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588434066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3cacae38ed84aa727f8bd16cf2c7f6f.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с 90-летием образования округов, поздравительные телеграммы опубликованы в четверг на сайте Кремля."Поздравляю вас с 90-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Вы по праву гордитесь родным югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что ХМАО обладает колоссальным производственным, технологическим, кадровым потенциалом. В округе успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, а также совершенствуется транспортная инфраструктура. Помимо этого, большое внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного и духовного наследия.Также Путин подчеркнул, что Ямало-Ненецкий автономный округ вносит неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей экономики РФ, а также обеспечение энергетической безопасности страны."В регионе успешно реализуются востребованные программы в сфере образования, поддержки материнства и детства, здравоохранения и культуры, экологии и туризма. И, конечно, уделяется неустанное внимание проблемам сбережения самобытных традиций и обычаев живущих на этой древней земле коренных малочисленных народов", - говорится в поздравлении.Президент добавил, что история края – одна из ярких и героических страниц освоения труднодоступных районов Крайнего Севера и Западной Сибири.
https://ria.ru/20201201/sotsuslugi-1587231693.html
https://ria.ru/20201202/yamal-1587359713.html
ханты-мансийский автономный округ
западная сибирь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588434066_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_2d2c5b5769be996ea6dd8ef4b8272ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, западная сибирь, ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир путин, общество

Путин поздравил жителей Югры и Ямала с 90-летием образования округов

12:26 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с 90-летием образования округов, поздравительные телеграммы опубликованы в четверг на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 90-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Вы по праву гордитесь родным югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле", - говорится в поздравлении.
В Ханты-Мансийске обсудили планы по развитию добровольчества - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 19:40Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре расширят число соцуслуг, доступных по региональным сертификатам
Президент отметил, что ХМАО обладает колоссальным производственным, технологическим, кадровым потенциалом. В округе успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, а также совершенствуется транспортная инфраструктура. Помимо этого, большое внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного и духовного наследия.
Также Путин подчеркнул, что Ямало-Ненецкий автономный округ вносит неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей экономики РФ, а также обеспечение энергетической безопасности страны.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 15:37Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор Ямала рассказал о новых налоговых возможностях
"В регионе успешно реализуются востребованные программы в сфере образования, поддержки материнства и детства, здравоохранения и культуры, экологии и туризма. И, конечно, уделяется неустанное внимание проблемам сбережения самобытных традиций и обычаев живущих на этой древней земле коренных малочисленных народов", - говорится в поздравлении.
Президент добавил, что история края – одна из ярких и героических страниц освоения труднодоступных районов Крайнего Севера и Западной Сибири.
 
Ханты-Мансийский автономный округЗападная СибирьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Владимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16В МИД сообщения о наличии в России микроволнового оружия сочли домыслами
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
Лента новостейМолния