https://ria.ru/20201210/putin-1588540457.html
Путин и Мишустин поздравили "Радио России" с тридцатилетием
Путин и Мишустин поздравили "Радио России" с тридцатилетием
Президент России Владимир Путин поздравил "Радио России" с 30-летием, отметив, что оно всегда поднимало репутацию радиожурналистики на высокий уровень,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:28
2020-12-10T09:28
2020-12-10T11:01
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил "Радио России" с 30-летием, отметив, что оно всегда поднимало репутацию радиожурналистики на высокий уровень, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что "Радио России" объединило в своих рядах авторитетных, уже состоявшихся специалистов и инициативную молодежь."Сочетая лучший журналистский опыт и новые подходы к информационной работе, коллектив компании всегда стремился идти в ногу со временем, поднимал репутацию радиожурналистики на высокий уровень", - сказал президент.По словам Путина, радио продолжает эти традиции, при этом осваивая передовые технологии, оно предлагает своим слушателям широкий спектр программ. Президент убежден, что уважение большое аудитории, профессионализм, объективность и скорость подачи информации, поможет "Радио России" и дальше выпускать интересный контент."А значит – успешно конкурировать на медиарынке, подавать пример ответственного отношения к делу", - заключит Путин.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил коллектив "Радио России" с юбилеем отметив, что передачи радио пользуются большой популярностью у миллионов слушателей от Камчатки до Калининграда, а также за рубежом."Поздравляю коллектив "Радио России" с 30-летием. Этот юбилей – знаменательное событие не только для вас, но и для миллионов людей, которые все эти десятилетия находятся вместе с вами на одной волне и очень любят ваши передачи ... Важно, что вы всегда стремитесь к совершенству, развиваетесь, создаёте новые проекты", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.Премьер пожелал коллективу радио творческих удач, успехов в эфире, здоровья и благополучия."Радио России" было создано 10 декабря 1990 года. На его волнах выходит более 160 передач в круглосуточном режиме.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил "Радио России" с 30-летием, отметив, что оно всегда поднимало репутацию радиожурналистики на высокий уровень, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Путин отметил, что "Радио России" объединило в своих рядах авторитетных, уже состоявшихся специалистов и инициативную молодежь.
"Сочетая лучший журналистский опыт и новые подходы к информационной работе, коллектив компании всегда стремился идти в ногу со временем, поднимал репутацию радиожурналистики на высокий уровень", - сказал президент.
По словам Путина, радио продолжает эти традиции, при этом осваивая передовые технологии, оно предлагает своим слушателям широкий спектр программ. Президент убежден, что уважение большое аудитории, профессионализм, объективность и скорость подачи информации, поможет "Радио России" и дальше выпускать интересный контент.
"А значит – успешно конкурировать на медиарынке, подавать пример ответственного отношения к делу", - заключит Путин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил коллектив "Радио России" с юбилеем отметив, что передачи радио пользуются большой популярностью у миллионов слушателей от Камчатки до Калининграда, а также за рубежом.
"Поздравляю коллектив "Радио России" с 30-летием. Этот юбилей – знаменательное событие не только для вас, но и для миллионов людей, которые все эти десятилетия находятся вместе с вами на одной волне и очень любят ваши передачи ... Важно, что вы всегда стремитесь к совершенству, развиваетесь, создаёте новые проекты", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Премьер пожелал коллективу радио творческих удач, успехов в эфире, здоровья и благополучия.
"Радио России" было создано 10 декабря 1990 года. На его волнах выходит более 160 передач в круглосуточном режиме.