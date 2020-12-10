https://ria.ru/20201210/putin-1588539319.html
Встреча Путина с членами Совета по правам человека. Прямая трансляция
Встреча Путина с членами Совета по правам человека. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Главные темы обсуждения — защита прав россиян и соотечественников, цифровизация и... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:46
2020-12-10T13:46
2020-12-10T14:14
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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Владимир Путин проводит встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Главные темы обсуждения — защита прав россиян и соотечественников, цифровизация и цензура в интернете, проблемы экологии и здравоохранения.Президент ежегодно встречается с членами СПЧ, мероприятие традиционно приурочено к международному Дню прав человека.Десятого декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека — первый универсальный международный акт в этой сфере.
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LIVE: Встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
LIVE: Встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
2020-12-10T13:46
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PT132M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество
Встреча Путина с членами Совета по правам человека. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Главные темы обсуждения — защита прав россиян и соотечественников, цифровизация и цензура в интернете, проблемы экологии и здравоохранения.
2020-12-10T13:46
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PT132M16S
Владимир Путин проводит встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Главные темы обсуждения — защита прав россиян и соотечественников, цифровизация и цензура в интернете, проблемы экологии и здравоохранения.
Президент ежегодно встречается с членами СПЧ, мероприятие традиционно приурочено к международному Дню прав человека.
Десятого декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека — первый универсальный международный акт в этой сфере.