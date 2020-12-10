https://ria.ru/20201210/putin-1588539319.html

Встреча Путина с членами Совета по правам человека. Прямая трансляция

Встреча Путина с членами Совета по правам человека. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Главные темы обсуждения — защита прав россиян и соотечественников, цифровизация и... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:46

2020-12-10T13:46

2020-12-10T14:14

совет по правам человека при президенте рф (спч)

владимир путин

общество

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Владимир Путин проводит встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). Главные темы обсуждения — защита прав россиян и соотечественников, цифровизация и цензура в интернете, проблемы экологии и здравоохранения.Президент ежегодно встречается с членами СПЧ, мероприятие традиционно приурочено к международному Дню прав человека.Десятого декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека — первый универсальный международный акт в этой сфере.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека LIVE: Встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 2020-12-10T13:46 true PT132M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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