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Рогозин назвал дату запуска с космодрома Восточный
Рогозин назвал дату запуска с космодрома Восточный
Единственный запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится 18 декабря, запустят ракету "Союз-2" со спутниками OneWeb, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:45
2020-12-10T19:45
oneweb
земля
восточный (космодром)
космос - риа наука
союз
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
байконур (город)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Единственный запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится 18 декабря, запустят ракету "Союз-2" со спутниками OneWeb, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой "Союз-2" и разгонным блоком "Фрегат", - написал он в Twitter.Запись он снабдил фотографиями из монтажно-испытательного корпуса космодрома Восточный, где проводится подготовка к пуску.Это должен быть первый в 2020 году пуск с данного космодрома. Изначально в 2020 году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.Запуск проводится в рамках контракта, подписанного еще в 2015 году. Всего контракт предусматривал пуски 21 ракеты "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
https://ria.ru/20201207/stantsiya-1587948971.html
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байконур (город)
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oneweb, земля, восточный (космодром), космос - риа наука, союз, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, байконур (город)

Рогозин назвал дату запуска с космодрома Восточный

19:45 10.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Единственный запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится 18 декабря, запустят ракету "Союз-2" со спутниками OneWeb, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой "Союз-2" и разгонным блоком "Фрегат", - написал он в Twitter.
Запись он снабдил фотографиями из монтажно-испытательного корпуса космодрома Восточный, где проводится подготовка к пуску.
Это должен быть первый в 2020 году пуск с данного космодрома. Изначально в 2020 году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.
Запуск проводится в рамках контракта, подписанного еще в 2015 году. Всего контракт предусматривал пуски 21 ракеты "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 06:39Хочу стать космонавтом
Рогозин призвал поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции
OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 11:19Хочу стать космонавтом
На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода
 
OneWebЗемляВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинБайконур (город)
 
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