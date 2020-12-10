https://ria.ru/20201210/pusk-1588670183.html

Рогозин назвал дату запуска с космодрома Восточный

Рогозин назвал дату запуска с космодрома Восточный

Единственный запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится 18 декабря, запустят ракету "Союз-2" со спутниками OneWeb, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:45

2020-12-10T19:45

2020-12-10T19:45

oneweb

земля

восточный (космодром)

космос - риа наука

союз

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий рогозин

байконур (город)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Единственный запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится 18 декабря, запустят ракету "Союз-2" со спутниками OneWeb, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой "Союз-2" и разгонным блоком "Фрегат", - написал он в Twitter.Запись он снабдил фотографиями из монтажно-испытательного корпуса космодрома Восточный, где проводится подготовка к пуску.Это должен быть первый в 2020 году пуск с данного космодрома. Изначально в 2020 году планировалось четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.Запуск проводится в рамках контракта, подписанного еще в 2015 году. Всего контракт предусматривал пуски 21 ракеты "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.

https://ria.ru/20201207/stantsiya-1587948971.html

https://ria.ru/20201210/mks-1588557894.html

земля

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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