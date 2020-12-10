https://ria.ru/20201210/professii-1588644339.html

Новые профессии по федеральной программе получают 3950 жителей Кубани

Новые профессии по федеральной программе получают 3950 жителей Кубани

Около 4 тысяч жителей Краснодарского края получают новые профессии по федеральной программе по профобучению и дополнительному профессиональному образованию... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:57

2020-12-10T17:57

2020-12-10T17:57

краснодарский край

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Краснодарского края получают новые профессии по федеральной программе по профобучению и дополнительному профессиональному образованию людей, пострадавших от эпидемиологической ситуации, сообщает администрация региона."До конца декабря 3950 жителей края получат новые рабочие профессии. По окончании программы участники пройдут демонстрационный экзамен, подтверждающий уровень освоения профессиональных навыков, получат скиллс-паспорт и документ о квалификации", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые профессии получают те, кто находится под риском увольнения или в поисках работы, а также выпускники образовательных организаций. "Они бесплатно осваивают новые профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства", - пояснили в администрации.Как отмечают краевые власти, 35 колледжей, техникумов и организаций дополнительного профессионального образования прошли предквалификационный отбор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и определены Центрами обучения."Сегодня они реализуют подготовку по 52 самым востребованным в регионе профессиональным компетенциям: виноделие, парикмахерское искусство, графический дизайн, эксплуатация беспилотных систем, спасательные работы, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики", - отметили в администрации.Программа по профобучению разработана Минпросвещения России, Рособрнадзором, Рострудом и союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

https://ria.ru/20201202/fermery-1587412424.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), краснодарский край, общество