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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201210/proezd-1588634206.html
Бесплатный проезд для льготников Подмосковья продлили до 2024 года
Бесплатный проезд для льготников Подмосковья продлили до 2024 года
Депутаты Мособлдумы приняли решение о продлении бесплатного проезда на ж/д транспорте Московского региона и общественном траснпорте города Москвы для отдельных... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:15
2020-12-10T17:15
новости подмосковья
ирина фаевская
московская областная дума
москва
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли решение о продлении бесплатного проезда на ж/д транспорте Московского региона и общественном траснпорте города Москвы для отдельных категорий граждан до 1 января 2024 года."Вносятся изменения в закон, предусматривающий бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах пассажирского транспорта в Москве и Подмосковье", - сообщила в ходе выступления министр социального развития региона Ирина Фаевская в ходе выступления.Согласно данным Мособлдумы, количество граждан получающих право бесплатного проезда на ж/д транспорте составляет около одного миллиона человек, а количество граждан имеющих право проезда на транспорте города Москвы составляет порядка 300 тысяч жителей.Общая сумма затрат составит 14,5 миллиардов рублей на 2021-2023 года.
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ирина фаевская, московская областная дума, москва

Бесплатный проезд для льготников Подмосковья продлили до 2024 года

17:15 10.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкВалидатор для оплаты проезда
Валидатор для оплаты проезда - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли решение о продлении бесплатного проезда на ж/д транспорте Московского региона и общественном траснпорте города Москвы для отдельных категорий граждан до 1 января 2024 года.
"Вносятся изменения в закон, предусматривающий бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах пассажирского транспорта в Москве и Подмосковье", - сообщила в ходе выступления министр социального развития региона Ирина Фаевская в ходе выступления.
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Согласно данным Мособлдумы, количество граждан получающих право бесплатного проезда на ж/д транспорте составляет около одного миллиона человек, а количество граждан имеющих право проезда на транспорте города Москвы составляет порядка 300 тысяч жителей.
Общая сумма затрат составит 14,5 миллиардов рублей на 2021-2023 года.
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская областная думаМосква
 
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