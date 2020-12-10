https://ria.ru/20201210/proezd-1588634206.html

Бесплатный проезд для льготников Подмосковья продлили до 2024 года

Бесплатный проезд для льготников Подмосковья продлили до 2024 года

Депутаты Мособлдумы приняли решение о продлении бесплатного проезда на ж/д транспорте Московского региона и общественном траснпорте города Москвы для отдельных... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:15

2020-12-10T17:15

2020-12-10T17:15

новости подмосковья

ирина фаевская

московская областная дума

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155147/61/1551476187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_428281f91c565c2a5ba56b140fd14e05.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли решение о продлении бесплатного проезда на ж/д транспорте Московского региона и общественном траснпорте города Москвы для отдельных категорий граждан до 1 января 2024 года."Вносятся изменения в закон, предусматривающий бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах пассажирского транспорта в Москве и Подмосковье", - сообщила в ходе выступления министр социального развития региона Ирина Фаевская в ходе выступления.Согласно данным Мособлдумы, количество граждан получающих право бесплатного проезда на ж/д транспорте составляет около одного миллиона человек, а количество граждан имеющих право проезда на транспорте города Москвы составляет порядка 300 тысяч жителей.Общая сумма затрат составит 14,5 миллиардов рублей на 2021-2023 года.

https://ria.ru/20201210/zemlya-1588558105.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская областная дума, москва