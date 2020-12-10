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Песков рассказал, за счет чего происходит сдерживание цен на продукты
Песков рассказал, за счет чего происходит сдерживание цен на продукты
Сдерживание цен на продукты будет проходить посредством рыночных механизмов, этим будет заниматься правительство, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:09
2020-12-10T13:09
россия
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сдерживание цен на продукты будет проходить посредством рыночных механизмов, этим будет заниматься правительство, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.Он добавил, что "во всем мире рыночным регулированием занимается только правительство". "Рынку же задаются правила, и это делает во всем мире, в каждой стране только правительство", - подчеркнул Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Песков рассказал, за счет чего происходит сдерживание цен на продукты

13:09 10.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПродавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина "Магнит" в Москве
Продавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина Магнит в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сдерживание цен на продукты будет проходить посредством рыночных механизмов, этим будет заниматься правительство, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Будет рыночное регулирование, только рыночными методами. Делать это будет правительство, конечно. А кто еще может регулированием заниматься?" - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кто будет заниматься сдерживанием цен на продукты и к чему готовиться бизнесу.
Он добавил, что "во всем мире рыночным регулированием занимается только правительство". "Рынку же задаются правила, и это делает во всем мире, в каждой стране только правительство", - подчеркнул Песков.
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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