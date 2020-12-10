https://ria.ru/20201210/produkty-1588580755.html
Песков рассказал, за счет чего происходит сдерживание цен на продукты
Песков рассказал, за счет чего происходит сдерживание цен на продукты
Сдерживание цен на продукты будет проходить посредством рыночных механизмов, этим будет заниматься правительство, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:09
2020-12-10T13:09
2020-12-10T13:09
россия
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сдерживание цен на продукты будет проходить посредством рыночных механизмов, этим будет заниматься правительство, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.Он добавил, что "во всем мире рыночным регулированием занимается только правительство". "Рынку же задаются правила, и это делает во всем мире, в каждой стране только правительство", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20201210/tseny-1588579496.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика