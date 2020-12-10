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Назван продукт, увеличивающий продолжительность жизни на 25 процентов
Назван продукт, увеличивающий продолжительность жизни на 25 процентов
Ученые обнаружили, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает увеличить продолжительность жизни, сообщает Express со ссылкой на... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:18
2020-12-10T11:25
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает увеличить продолжительность жизни, сообщает Express со ссылкой на специалистов Техасского университета A&amp;M.Отмечается, что такие сыры, как чеддер, бри и пармезан, содержат химическое вещество спермидин, употребление которого обеспечивает более низкое артериальное давление, на 40 процентов снижает вероятность сердечной недостаточности, а также других сердечно-сосудистых заболеваний.В ходе лабораторных экспериментов специалисты выяснили, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25 процентов. Также они обнаружили способность вещества блокировать размножение поврежденных клеток печени и тем самым предотвращать фиброз печени.
https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html
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здоровье - общество, сша

Назван продукт, увеличивающий продолжительность жизни на 25 процентов

10:18 10.12.2020 (обновлено: 11:25 10.12.2020)
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает увеличить продолжительность жизни, сообщает Express со ссылкой на специалистов Техасского университета A&M.
Отмечается, что такие сыры, как чеддер, бри и пармезан, содержат химическое вещество спермидин, употребление которого обеспечивает более низкое артериальное давление, на 40 процентов снижает вероятность сердечной недостаточности, а также других сердечно-сосудистых заболеваний.
В ходе лабораторных экспериментов специалисты выяснили, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25 процентов. Также они обнаружили способность вещества блокировать размножение поврежденных клеток печени и тем самым предотвращать фиброз печени.
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