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Присяжные оправдали калининградских врачей по делу об убийстве младенца
Присяжные оправдали калининградских врачей по делу об убийстве младенца
Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T21:49
2020-12-11T07:18
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 10 дек - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняют в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года, сообщили РИА Новости в калининградском областном суде."Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт подсудимым Белой и Сушкевич", - сказали в суде.На первый вопрос, поставленный судьей, доказано ли, что 6 ноября 2018 года между 10.15 и 10.25 в роддоме №4 новорожденному через пупочный катетер было введено 10 мл препарата "Магния сульфат", вследствие чего новорожденный скончался на месте от отравления, ответ присяжных — нет.По ходатайству защиты дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. На прения отводилось три дня. В первый день, в среду, перед присяжными выступили гособвинитель, представитель потерпевшей и четыре адвоката обвиняемых. Представитель обвинения убеждала присяжных в том, что вина подсудимых доказана, адвокаты настаивали на полной невиновности врачей.В четверг обвиняемые обратились к суду с последним словом. Белая сказала, что версия обвинения не соответствует действительности, врач не давала указаний прибывшему из перинатального центра врачу убивать младенца, а была крайне возмущена работой своих подчиненных.Анестизиолог-реаниматолог Элина Сушкевич сообщила в обращении к присяжным, что не убивала ребёнка, не вводила ему магнезию, малыш скончался из-за крайне тяжелого состояния. Все время, пока она была в роддоме, по словам Сушкевич, она пыталась спасти новорожденного, ускорять смерть младенца у нее не было причин. Врач просила присяжных вынести оправдательный вердикт.Судья Сергей Капранов зачитал вопросы присяжным и обратился к ним с напутственным словом. Затем зачитал присяжным историю расследования, после чего восемь присяжных удалились в совещательную комнату.Расследованием дела занимался центральный аппарат СК. По версии следователей, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, и.о. главврача роддома Белая приняла решение убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады через несколько часов после рождения ребенка. По версии обвинения, Сушкевич ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.В ноябре 2018 года Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил еще одно уголовное дело, по статье об организации убийства малолетнего, тогда же была задержана Сушкевич. Обе женщины находились под домашним арестом.История с обвинением врачей вызвала широкий общественный резонанс, в их поддержку выступили как калининградские коллеги Сушкевич и Белой, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители малышей, которых спасли врачи. По мнению экспертов, младенец родился в крайне тяжелом состоянии с экстремально низкой массой тела, он мог умереть в любой момент, и у врачей не было причин убивать младенца после того, как ему оказывали помощь в течение нескольких часов.
https://ria.ru/20200318/1568745978.html
https://ria.ru/20190719/1556611616.html
https://ria.ru/20201204/vrachi-1587653519.html
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следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия

Присяжные оправдали калининградских врачей по делу об убийстве младенца

21:49 10.12.2020 (обновлено: 07:18 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗале судебных заседаний
Зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 10 дек - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич, которых обвиняют в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года, сообщили РИА Новости в калининградском областном суде.
"Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт подсудимым Белой и Сушкевич", - сказали в суде.
На первый вопрос, поставленный судьей, доказано ли, что 6 ноября 2018 года между 10.15 и 10.25 в роддоме №4 новорожденному через пупочный катетер было введено 10 мл препарата "Магния сульфат", вследствие чего новорожденный скончался на месте от отравления, ответ присяжных — нет.
По ходатайству защиты дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. На прения отводилось три дня. В первый день, в среду, перед присяжными выступили гособвинитель, представитель потерпевшей и четыре адвоката обвиняемых. Представитель обвинения убеждала присяжных в том, что вина подсудимых доказана, адвокаты настаивали на полной невиновности врачей.
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
18 марта, 08:00
"У каждого из нас — свое кладбище". Виноваты ли врачи в смерти людей
В четверг обвиняемые обратились к суду с последним словом. Белая сказала, что версия обвинения не соответствует действительности, врач не давала указаний прибывшему из перинатального центра врачу убивать младенца, а была крайне возмущена работой своих подчиненных.
Анестизиолог-реаниматолог Элина Сушкевич сообщила в обращении к присяжным, что не убивала ребёнка, не вводила ему магнезию, малыш скончался из-за крайне тяжелого состояния. Все время, пока она была в роддоме, по словам Сушкевич, она пыталась спасти новорожденного, ускорять смерть младенца у нее не было причин. Врач просила присяжных вынести оправдательный вердикт.
Судья Сергей Капранов зачитал вопросы присяжным и обратился к ним с напутственным словом. Затем зачитал присяжным историю расследования, после чего восемь присяжных удалились в совещательную комнату.
Расследованием дела занимался центральный аппарат СК. По версии следователей, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, и.о. главврача роддома Белая приняла решение убить новорожденного, для этого привлекла Сушкевич, прибывшую из областного перинатального центра в составе реанимационной бригады через несколько часов после рождения ребенка. По версии обвинения, Сушкевич ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Отделение реанимации новорожденных - РИА Новости, 1920, 19.07.2019
19 июля 2019, 08:00Специальный репортаж
Как из врачей делают убийц младенцев
В ноябре 2018 года Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил еще одно уголовное дело, по статье об организации убийства малолетнего, тогда же была задержана Сушкевич. Обе женщины находились под домашним арестом.
История с обвинением врачей вызвала широкий общественный резонанс, в их поддержку выступили как калининградские коллеги Сушкевич и Белой, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители малышей, которых спасли врачи. По мнению экспертов, младенец родился в крайне тяжелом состоянии с экстремально низкой массой тела, он мог умереть в любой момент, и у врачей не было причин убивать младенца после того, как ему оказывали помощь в течение нескольких часов.
Бывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая на заседании суда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 12:57
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