https://ria.ru/20201210/primore-1588558608.html
В Приморье отменили режим ЧС, введенный после ледяного циклона
В Приморье отменили режим ЧС, введенный после ледяного циклона
Власти Приморья отменили режим ЧС, введенный в регионе после прошедшего в ноябре снежного циклона с ледяным дождем, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:23
2020-12-10T11:23
2020-12-10T11:32
русский (остров)
владивосток
последствия непогоды в приморье
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Власти Приморья отменили режим ЧС, введенный в регионе после прошедшего в ноябре снежного циклона с ледяным дождем, сообщает краевое правительство."В Приморье отменили режим ЧС регионального характера", - говорится в сообщении.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ранее вводили режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев, оборвало многие километры проводов ЛЭП. Кроме того, из-за обледенения моста на 16 дней оказался отрезан остров Русский, там также произошли массовые аварии на сетях. Сейчас электроснабжение, подача воды и тепла везде восстановлена. Отмечаются отдельные отключения света.
https://ria.ru/20201209/primore-1588335322.html
русский (остров)
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русский (остров), владивосток, последствия непогоды в приморье, происшествия