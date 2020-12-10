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Замгенпрокурора оценил работу по устранению последствий ЧС в Приморье
Замгенпрокурора оценил работу по устранению последствий ЧС в Приморье
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин после ледяного циклона в Приморье указал на плохое состояние инженерных сетей и неготовность органов... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T03:56
2020-12-10T03:56
последствия непогоды в приморье
россия
дмитрий демешин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин после ледяного циклона в Приморье указал на плохое состояние инженерных сетей и неготовность органов власти быстро устранять последствия ЧС, сообщает управление ГП в Дальневосточном федеральном округе.Демешин провел межведомственное совещание по ЧС, вызванной снежным циклоном. Отмечено, что в 73 населенных пунктах из-за аварий без коммунальных услуг оставались более 1 миллиона потребителей.Отмечается, что в ряде муниципалитетов не было программ в сфере защиты от ЧС, не обеспечивалось их финансирование, не всегда оперативно проводилась работа по доставке людям продуктов первой необходимости и организации пунктов временного размещения.Демешин поручил прокурору края мерами реагирования обеспечить очистку дорог, дворов и общественных территорий, держать на постоянном контроле вопросы готовности к ЧС. Правительству края рекомендовано оптимизировать электросетевое хозяйство региона и обеспечить краевые учреждения альтернативными источниками питания. Региональному управлению МЧС Демешин указал на необходимость увеличить укомплектованность силами и средствами для ликвидации последствий ЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев.
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последствия непогоды в приморье, россия, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край

Замгенпрокурора оценил работу по устранению последствий ЧС в Приморье

03:56 10.12.2020
 
© РИА Новости / Виктор Гохович / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Виктор Гохович
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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин после ледяного циклона в Приморье указал на плохое состояние инженерных сетей и неготовность органов власти быстро устранять последствия ЧС, сообщает управление ГП в Дальневосточном федеральном округе.
Демешин провел межведомственное совещание по ЧС, вызванной снежным циклоном. Отмечено, что в 73 населенных пунктах из-за аварий без коммунальных услуг оставались более 1 миллиона потребителей.
"Отмечена неготовность органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций к вызовам природных катаклизмов, устранению их последствий... В числе системных недостатков указаны отсутствие необходимого резерва материальных ресурсов, ненадлежащее состояние инженерных сетей, неэффективность работы аварийных служб и управляющих компаний, неполнота организации транспортной логистики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ряде муниципалитетов не было программ в сфере защиты от ЧС, не обеспечивалось их финансирование, не всегда оперативно проводилась работа по доставке людям продуктов первой необходимости и организации пунктов временного размещения.
Демешин поручил прокурору края мерами реагирования обеспечить очистку дорог, дворов и общественных территорий, держать на постоянном контроле вопросы готовности к ЧС. Правительству края рекомендовано оптимизировать электросетевое хозяйство региона и обеспечить краевые учреждения альтернативными источниками питания. Региональному управлению МЧС Демешин указал на необходимость увеличить укомплектованность силами и средствами для ликвидации последствий ЧС.
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В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев.
 
Последствия непогоды в ПриморьеРоссияДмитрий ДемешинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПриморский край
 
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