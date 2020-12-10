https://ria.ru/20201210/primore-1588528428.html

Замгенпрокурора оценил работу по устранению последствий ЧС в Приморье

Замгенпрокурора оценил работу по устранению последствий ЧС в Приморье

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин после ледяного циклона в Приморье указал на плохое состояние инженерных сетей и неготовность органов... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T03:56

2020-12-10T03:56

2020-12-10T03:56

последствия непогоды в приморье

россия

дмитрий демешин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин после ледяного циклона в Приморье указал на плохое состояние инженерных сетей и неготовность органов власти быстро устранять последствия ЧС, сообщает управление ГП в Дальневосточном федеральном округе.Демешин провел межведомственное совещание по ЧС, вызванной снежным циклоном. Отмечено, что в 73 населенных пунктах из-за аварий без коммунальных услуг оставались более 1 миллиона потребителей.Отмечается, что в ряде муниципалитетов не было программ в сфере защиты от ЧС, не обеспечивалось их финансирование, не всегда оперативно проводилась работа по доставке людям продуктов первой необходимости и организации пунктов временного размещения.Демешин поручил прокурору края мерами реагирования обеспечить очистку дорог, дворов и общественных территорий, держать на постоянном контроле вопросы готовности к ЧС. Правительству края рекомендовано оптимизировать электросетевое хозяйство региона и обеспечить краевые учреждения альтернативными источниками питания. Региональному управлению МЧС Демешин указал на необходимость увеличить укомплектованность силами и средствами для ликвидации последствий ЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев.

https://ria.ru/20201209/primore-1588335322.html

россия

владивосток

приморский край

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последствия непогоды в приморье, россия, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край