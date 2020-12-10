https://ria.ru/20201210/premiya-1588611380.html

Проект "Без срока давности" получил национальную премию "Победа"

Проект "Без срока давности" получил национальную премию "Победа"

Организаторы и участники проекта "Без срока давности" удостоены национальной премии "Победа", церемония награждения лауреатов состоялась в четверг в рамках... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:33

2020-12-10T15:33

2020-12-10T15:33

без срока давности

музей победы

елена цунаева

поисковое движение россии

общероссийский народный фронт

москва

новгородская область

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Организаторы и участники проекта "Без срока давности" удостоены национальной премии "Победа", церемония награждения лауреатов состоялась в четверг в рамках Всероссийского патриотического форума, проходящего в Музее Победы в Москве.Целью проекта "Без срока давности" является сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.В 2020 году в рамках проекта изданы 23 тома архивных документов о преступлениях нацистов против населения СССР, на местах захоронения мирных жителей прошли полевые работы с передачей результатов в следственные органы, в рамках просветительского направления проекта организованы презентации и проектные школы для молодых историков и поисковиков.В номинации "Научный проект" победителем стал проект "Без срока давности". Награду получили ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Цунаева и председатель правления Центрального совета Российского общества историков-архивистов Евгений Пивовар.Руководитель Новгородского регионального отделения ООД "Поисковое движение России", новгородской областной общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова" Игорь Неофитов получил награду в номинации "Нам доверена память". В 2019 году поисковики "Долины" приступили к поисковым работам на местах гибели и захоронения мирных жителей, убитых нацистами и их пособниками, в деревне Жестяная горка Новгородской области.В 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована "тайлькоманда" полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 человек, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения. В качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР. Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области стал немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет.Всего в ходе поисковых были подняты останки 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет. По результатам экспертизы Следственного комитета РФ и по решению Солецкого районного суда, преступления нацистов в Жестяной горке впервые в истории признаны фактом геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР – народы Советского Союза.Национальная премия "Победа" присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Премией отмечаются достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, реализацию проектов и инициатив, посвящённых 75-летию Великой Победы, достижения в области реализации проектов и инициатив, способствующих патриотическому воспитанию молодежи.

https://ria.ru/20200511/1571181825.html

https://ria.ru/20200430/1570792420.html

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без срока давности, музей победы, елена цунаева, поисковое движение россии, общероссийский народный фронт, москва, новгородская область, общество