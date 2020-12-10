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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201210/premiya-1588597399.html
Тюменская область стала призером Национальной спортивной премии
Тюменская область стала призером Национальной спортивной премии
Тюменская область стала победителем Национальной спортивной премии в номинации "Регион России — 2020", сообщает областной департамент физической культуры,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:26
2020-12-10T14:26
тюменская область
олег матыцин
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ТЮМЕНЬ, 10 дек - РИА Новости. Тюменская область стала победителем Национальной спортивной премии в номинации "Регион России — 2020", сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошла в среду в Москве.Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году вручена в 11-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.В 2020 году на победу в номинации "Регион России" претендовали, наряду с Тюменской областью, Оренбургская и Воронежская области. В номинации по итогам трехэтапного отбора были представлены регионы, которые были определены как лучшие в сфере развития массового спорта, физкультурно-спортивного движения.Награду Тюменской области вручил награду министр спорта РФ Олег Матыцин, подчеркнувший, что все номинанты очень достойные, но в спорте всегда один победитель, и таким на сегодняшний день является Тюменская область, отметили в департаменте.
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олег матыцин

Тюменская область стала призером Национальной спортивной премии

14:26 10.12.2020
 
© Depositphotos / feanaroПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / feanaro
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 10 дек - РИА Новости. Тюменская область стала победителем Национальной спортивной премии в номинации "Регион России — 2020", сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошла в среду в Москве.
Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году вручена в 11-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.
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В 2020 году на победу в номинации "Регион России" претендовали, наряду с Тюменской областью, Оренбургская и Воронежская области. В номинации по итогам трехэтапного отбора были представлены регионы, которые были определены как лучшие в сфере развития массового спорта, физкультурно-спортивного движения.
Награду Тюменской области вручил награду министр спорта РФ Олег Матыцин, подчеркнувший, что все номинанты очень достойные, но в спорте всегда один победитель, и таким на сегодняшний день является Тюменская область, отметили в департаменте.
 
Тюменская областьОлег Матыцин
 
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