https://ria.ru/20201210/premiya-1588597399.html

Тюменская область стала призером Национальной спортивной премии

Тюменская область стала призером Национальной спортивной премии

Тюменская область стала победителем Национальной спортивной премии в номинации "Регион России — 2020", сообщает областной департамент физической культуры,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:26

2020-12-10T14:26

2020-12-10T14:26

тюменская область

олег матыцин

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ТЮМЕНЬ, 10 дек - РИА Новости. Тюменская область стала победителем Национальной спортивной премии в номинации "Регион России — 2020", сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошла в среду в Москве.Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году вручена в 11-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.В 2020 году на победу в номинации "Регион России" претендовали, наряду с Тюменской областью, Оренбургская и Воронежская области. В номинации по итогам трехэтапного отбора были представлены регионы, которые были определены как лучшие в сфере развития массового спорта, физкультурно-спортивного движения.Награду Тюменской области вручил награду министр спорта РФ Олег Матыцин, подчеркнувший, что все номинанты очень достойные, но в спорте всегда один победитель, и таким на сегодняшний день является Тюменская область, отметили в департаменте.

https://ria.ru/20201209/uchastki-1588404499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег матыцин