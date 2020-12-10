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Москалькова назвала число обанкротившихся за время пандемии предприятий
Москалькова назвала число обанкротившихся за время пандемии предприятий
Около 4,1 миллиона индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса затронула пандемия новой коронавирусной инфекции, заявила... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:56
2020-12-10T17:14
коронавирус в россии
россия
татьяна москалькова
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 4,1 миллиона индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса затронула пандемия новой коронавирусной инфекции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67 % малых, средних и крупных предприятий и ИП", - сказала Москалькова, слова которой приводит ее пресс-служба.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, татьяна москалькова, экономика

Москалькова назвала число обанкротившихся за время пандемии предприятий

11:56 10.12.2020 (обновлено: 17:14 10.12.2020)
 
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 4,1 миллиона индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса затронула пандемия новой коронавирусной инфекции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67 % малых, средних и крупных предприятий и ИП", - сказала Москалькова, слова которой приводит ее пресс-служба.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииРоссияТатьяна МоскальковаЭкономика
 
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