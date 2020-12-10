https://ria.ru/20201210/prazdniki-1588652137.html

Власти Москвы не планируют восстанавливать льготы в новогодние праздники

Власти Москвы не планируют восстанавливать льготы в новогодние праздники

Власти Москвы не планируют восстанавливать льготный проезд в новогодние праздники, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:25

2020-12-10T18:25

2020-12-10T18:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Москвы не планируют восстанавливать льготный проезд в новогодние праздники, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Нет, льготы никакие не будут восстановлены. Потому что мы считаем, что в любые праздники или будние дни группы риска должны находиться дома, в домашнем кругу", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588651059.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество