https://ria.ru/20201210/prazdniki-1588652137.html
Власти Москвы не планируют восстанавливать льготы в новогодние праздники
Власти Москвы не планируют восстанавливать льготы в новогодние праздники
Власти Москвы не планируют восстанавливать льготный проезд в новогодние праздники, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:25
2020-12-10T18:25
2020-12-10T18:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Москвы не планируют восстанавливать льготный проезд в новогодние праздники, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Нет, льготы никакие не будут восстановлены. Потому что мы считаем, что в любые праздники или будние дни группы риска должны находиться дома, в домашнем кругу", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество