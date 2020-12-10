https://ria.ru/20201210/prazdnik-1588667589.html

Голикова попросила россиян праздновать Новый год в кругу близких

Голикова попросила россиян праздновать Новый год в кругу близких

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей, а также ограничить поездки в регионы и страны с... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:30

2020-12-10T19:30

2020-12-10T19:30

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коронавирус в россии

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здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей, а также ограничить поездки в регионы и страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.По ее словам, в этом случае вместе с начавшейся вакцинацией населения мы победим "этот страшный недуг".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/moskva-1588666948.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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