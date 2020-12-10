https://ria.ru/20201210/prazdnik-1588667589.html
Голикова попросила россиян праздновать Новый год в кругу близких
Голикова попросила россиян праздновать Новый год в кругу близких
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей, а также ограничить поездки в регионы и страны с... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:30
2020-12-10T19:30
2020-12-10T19:30
новый год—2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156113/86/1561138641_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_756696de2e080cf1658b128a4c0b9ae9.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей, а также ограничить поездки в регионы и страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.По ее словам, в этом случае вместе с начавшейся вакцинацией населения мы победим "этот страшный недуг".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/moskva-1588666948.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156113/86/1561138641_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_12d494602b7fae124b327d52ae6f98f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество