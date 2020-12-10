https://ria.ru/20201210/prava-1588608694.html
Путин пообещал делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства
Путин пообещал делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства
Президент РФ Владимир Путин, говоря об иноагентах, заявил, что будет делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства и в то же время не допустить ограничения РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:21
2020-12-10T15:21
2020-12-10T15:56
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587399957_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_66f2adfa06a6b714c2de5dcdf4fa7fa5.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об иноагентах, заявил, что будет делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства и в то же время не допустить ограничения прав россиян."Есть сфера деятельности, где мы имеем дело, в том числе и с нашими партнерами за границей, тоже общественные могут быть организации, честные, порядочные люди, которые объединяются в профессиональные сообщества, не знающие государственных границ - это область здравоохранения, охраны окружающей среды, защита материнства и детства, может быть, таких областей много. Я с вами, безусловно, согласен, я и раньше так считал, и сейчас так думаю. Конечно, это такая тонкая сфера, которая требует точной и ясной юридической техники, понимания того, что у нас написано на бумажке и что в жизни осуществляется", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент подчеркнул, что "нет желания хватать и не пущать, но есть желание оградить себя от вмешательства".
https://ria.ru/20201210/putin-1588602928.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587399957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0cf131ce6eb63ac87872dec4058c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
, говоря об иноагентах, заявил, что будет делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства и в то же время не допустить ограничения прав россиян.
"Есть сфера деятельности, где мы имеем дело, в том числе и с нашими партнерами за границей, тоже общественные могут быть организации, честные, порядочные люди, которые объединяются в профессиональные сообщества, не знающие государственных границ - это область здравоохранения, охраны окружающей среды, защита материнства и детства, может быть, таких областей много. Я с вами, безусловно, согласен, я и раньше так считал, и сейчас так думаю. Конечно, это такая тонкая сфера, которая требует точной и ясной юридической техники, понимания того, что у нас написано на бумажке и что в жизни осуществляется", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Я хочу вас заверить в том, что буду делать все, что от меня зависит, чтобы поправить то, что работает вкривь и вкось. С одной стороны, защитить наши внутренние интересы и внутреннюю политику от вмешательства, а с другой стороны - дать возможность людям свободно работать и не оглядываться по сторонам", - заверил он.
Президент подчеркнул, что "нет желания хватать и не пущать, но есть желание оградить себя от вмешательства".