Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/prava-1588608694.html
Путин пообещал делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства
Путин пообещал делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства
Президент РФ Владимир Путин, говоря об иноагентах, заявил, что будет делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства и в то же время не допустить ограничения РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:21
2020-12-10T15:56
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587399957_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_66f2adfa06a6b714c2de5dcdf4fa7fa5.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об иноагентах, заявил, что будет делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства и в то же время не допустить ограничения прав россиян."Есть сфера деятельности, где мы имеем дело, в том числе и с нашими партнерами за границей, тоже общественные могут быть организации, честные, порядочные люди, которые объединяются в профессиональные сообщества, не знающие государственных границ - это область здравоохранения, охраны окружающей среды, защита материнства и детства, может быть, таких областей много. Я с вами, безусловно, согласен, я и раньше так считал, и сейчас так думаю. Конечно, это такая тонкая сфера, которая требует точной и ясной юридической техники, понимания того, что у нас написано на бумажке и что в жизни осуществляется", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент подчеркнул, что "нет желания хватать и не пущать, но есть желание оградить себя от вмешательства".
https://ria.ru/20201210/putin-1588602928.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587399957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0cf131ce6eb63ac87872dec4058c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, владимир путин

Путин пообещал делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства

15:21 10.12.2020 (обновлено: 15:56 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об иноагентах, заявил, что будет делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства и в то же время не допустить ограничения прав россиян.
"Есть сфера деятельности, где мы имеем дело, в том числе и с нашими партнерами за границей, тоже общественные могут быть организации, честные, порядочные люди, которые объединяются в профессиональные сообщества, не знающие государственных границ - это область здравоохранения, охраны окружающей среды, защита материнства и детства, может быть, таких областей много. Я с вами, безусловно, согласен, я и раньше так считал, и сейчас так думаю. Конечно, это такая тонкая сфера, которая требует точной и ясной юридической техники, понимания того, что у нас написано на бумажке и что в жизни осуществляется", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Я хочу вас заверить в том, что буду делать все, что от меня зависит, чтобы поправить то, что работает вкривь и вкось. С одной стороны, защитить наши внутренние интересы и внутреннюю политику от вмешательства, а с другой стороны - дать возможность людям свободно работать и не оглядываться по сторонам", - заверил он.

Президент подчеркнул, что "нет желания хватать и не пущать, но есть желание оградить себя от вмешательства".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
14:51
Путин поддержал идею создания суда по правам человека в России
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:13В МИД прокомментировали ситуацию с российскими журналистами в Латвии
17:04Минкульт: Российская киноотрасль потеряет в 2020 году миллиарды рублей
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
Лента новостейМолния