https://ria.ru/20201210/prava-1588152381.html

Международный день прав человека

Международный день прав человека

Международный день прав человека (Human Rights Day) ежегодно отмечается в мире 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T01:01

2020-12-10T01:01

2020-12-10T01:01

справки

в мире

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Международный день прав человека (Human Rights Day) ежегодно отмечается в мире 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – первый универсальный международный акт по правам человека. В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года в качестве Дня прав человека. Целью провозглашения этого дня является привлечение внимания к Всеобщей декларации прав человека.В 2020 году темой Дня прав человека является "Более эффективное восстановление при обеспечении защиты прав человека". Она связана с пандемией COVID-19 и ориентирована на необходимость в более эффективном восстановлении за счет обеспечения центральной роли прав человека в мероприятиях, осуществляемых в этой области. Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав. Хотя декларация не является обязательным к соблюдению документом, она способствовала введению более 60 инструментов в области прав человека, сформировавших единый международный стандарт в этой области.На ее основе осуществлялась разработка других международных соглашений. 16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые вступили в силу в 1976 году. Заключенные под эгидой ООН четыре международных документа (Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и политических правах; Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических правах) часто называют Международным биллем о правах человека (International bill of human rights). На основе этих международных документов Совет безопасности ООН может применять принудительные санкции против тех режимов, которые допускают явные нарушения прав человека. Ведущей структурой ООН в области прав человека является Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам человека). Путем предоставления технических знаний и опыта и развития потенциала Управление содействует реализации международных стандартов в области прав человека на местах. Оно оказывает поддержку государствам, которые несут первоочередную ответственность за защиту прав человека, в выполнении их обязательств и помогает людям отстаивать их права. С 1 сентября 2018 года пост Верховного комиссара ООН по правам человека занимает Мишель Бачелет. Принятие на Всемирной конференции по правам человека 1993 года Венской декларации и Программы действий, ознаменовало начало новых усилий по защите и поощрению прав человека. Всеобщий уровень сотрудничества государств в области прав человека дополняется региональным, что дает возможность учитывать политические, исторические, культурные, экономические особенности региона и отражать все это в принимаемых документах. К ним, в частности, относятся Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Европейская социальная хартия 1961 года, Американская конвенция о правах человека 1969 года, Африканская хартия прав человека и народов 1981 года, Арабская хартия о правах человека 1994 года. Права человека в области образования, культуры, науки предусмотрены в конвенциях, принятых в рамках ЮНЕСКО. В частности, 14 декабря 1960 года была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Такой дискриминацией является всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение, цель или следствие которого состоят в уничтожении или нарушении равенства отношений в области образования, проводимых по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения. Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были выделены в особую категорию. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Конвенция содержит 54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в обществе.Все ее положения сводятся к четырем требованиям, обеспечивающим права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение участия в жизни общества. В 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека, которой награждаются те, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека. Эта премия присуждается раз в пять лет в годовщину провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Впервые она была вручена в 1968 году. Среди предыдущих лауреатов – Джимми Картер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Элеонора Рузвельт. В 2018 году премия была присуждена активисткам Ребеке Гуйми из Танзании, Асме Джахангир из Пакистана (посмертно), Жоэнии Вапичане из Бразилии, а также ирландской организации Front Line Defenders. Они удостоились этой престижной награды за свою деятельность по защите прав женщин, коренных народов и правозащитников. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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