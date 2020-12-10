https://ria.ru/20201210/pozhar-1588694444.html

При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека

При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T23:56

2020-12-10T23:56

2020-12-10T23:56

мчс москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.Пожар произошел в одной из квартир на улице Керченская, дом 3, корпус 1."Происходило возгорание одной из квартир на третьем этаже, личных вещей и мебели на площади четыре квадратных метра ... В горящей квартире пострадали два человека (один из них ребёнок). По состоянию на 23.09, к сожалению, люди погибли", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожар ликвидирован.

https://ria.ru/20201210/pozhar-1588687451.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс москвы, москва, происшествия