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При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T23:56
2020-12-10T23:56
2020-12-10T23:56
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.Пожар произошел в одной из квартир на улице Керченская, дом 3, корпус 1."Происходило возгорание одной из квартир на третьем этаже, личных вещей и мебели на площади четыре квадратных метра ... В горящей квартире пострадали два человека (один из них ребёнок). По состоянию на 23.09, к сожалению, люди погибли", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожар ликвидирован.
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы
.
Пожар произошел в одной из квартир на улице Керченская, дом 3, корпус 1.
"Происходило возгорание одной из квартир на третьем этаже, личных вещей и мебели на площади четыре квадратных метра ... В горящей квартире пострадали два человека (один из них ребёнок). По состоянию на 23.09, к сожалению, люди погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар ликвидирован.