https://ria.ru/20201210/pozhar-1588686769.html

В ФМБА прокомментировали пожар в лаборатории в Красногорске

В ФМБА прокомментировали пожар в лаборатории в Красногорске

Погибших и пострадавших в результате пожара в научном центре биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T22:05

2020-12-10T22:05

2020-12-10T22:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красногорск

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Погибших и пострадавших в результате пожара в научном центре биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства."Десятого декабря в 18.17 произошел пожар с обрушением крыши в лаборатории "Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России" в Красногорске Московской области. Здание было оборудовано пожарной сигнализацией, которая успешно сработала. Дежурные сотрудники НЦБМТ ФМБА России вызвали МЧС и попытались потушить пожар своими силами и средствами, но им это не удалось. В 20.47 пожар был локализован, пострадавших и жертв нет", - говорится в сообщении.В пресс-службе агентства добавили, что лаборатория научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске, где произошел пожар, не связана с разработкой вакцин и препаратов от коронавирусной инфекции. В лаборатории также не было опасных и ядовитых веществ.Ранее в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области РИА Новости сообщили, что пожар произошел в Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России в Красногорске, лаборатория в это время не работала.

https://ria.ru/20201210/pozhar-1588655445.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, московская область (подмосковье), происшествия