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В Москве около ста человек эвакуировали из детсада из-за возгорания
В Москве около ста человек эвакуировали из детсада из-за возгорания
Около 100 человек эвакуировали утром в четверг из детского сада на юге Москвы из-за возгорания на втором этаже здания, никто не пострадал, рассказал РИА Новости РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:01
2020-12-10T12:08
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали утром в четверг из детского сада на юге Москвы из-за возгорания на втором этаже здания, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание на втором этаже детского сада №904 на улице Бехтерева", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы почти 100 человек. Очаг возгорания на площади два квадратных метра удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. Директор школы №904 Галина Щербакова рассказала РИА Новости, что детский сад вернется к работе после проверки экстренных служб."Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Они тщательно обследуют здание и устанавливают причину возгорания. Предполагается, что после проверки воспитательный процесс продолжится в штатном режиме", - сообщила Щербакова.
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москва, происшествия

В Москве около ста человек эвакуировали из детсада из-за возгорания

10:01 10.12.2020 (обновлено: 12:08 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПожарное оборудование в деловом центре "Москва-Сити"
Пожарное оборудование в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали утром в четверг из детского сада на юге Москвы из-за возгорания на втором этаже здания, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание на втором этаже детского сада №904 на улице Бехтерева", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы почти 100 человек. Очаг возгорания на площади два квадратных метра удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
Директор школы №904 Галина Щербакова рассказала РИА Новости, что детский сад вернется к работе после проверки экстренных служб.
"Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Они тщательно обследуют здание и устанавливают причину возгорания. Предполагается, что после проверки воспитательный процесс продолжится в штатном режиме", - сообщила Щербакова.
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