https://ria.ru/20201210/pozhar-1588544053.html

В Москве около ста человек эвакуировали из детсада из-за возгорания

В Москве около ста человек эвакуировали из детсада из-за возгорания

Около 100 человек эвакуировали утром в четверг из детского сада на юге Москвы из-за возгорания на втором этаже здания, никто не пострадал, рассказал РИА Новости РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:01

2020-12-10T10:01

2020-12-10T12:08

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали утром в четверг из детского сада на юге Москвы из-за возгорания на втором этаже здания, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание на втором этаже детского сада №904 на улице Бехтерева", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы почти 100 человек. Очаг возгорания на площади два квадратных метра удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. Директор школы №904 Галина Щербакова рассказала РИА Новости, что детский сад вернется к работе после проверки экстренных служб."Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Они тщательно обследуют здание и устанавливают причину возгорания. Предполагается, что после проверки воспитательный процесс продолжится в штатном режиме", - сообщила Щербакова.

https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1574963336.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия