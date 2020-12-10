https://ria.ru/20201210/pozdravlenie-1588579395.html

Песков пожелал RT и "Радио России", чтобы их права надежно защищались

Песков пожелал RT и "Радио России", чтобы их права надежно защищались

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил RT c пятнадцатилетием и "Радио России" с тридцатилетием, отметив примечательность совпадения этих дат с... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:04

2020-12-10T13:04

2020-12-10T13:04

телеканал rt

радио россии (радиостанция)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил RT c пятнадцатилетием и "Радио России" с тридцатилетием, отметив примечательность совпадения этих дат с Днем прав человека и пожелав им, чтобы их права были надежно защищены."Я, что называется, пользуясь случаем, поздравляю "Радио России" с тридцатилетием, поздравляю RT c пятнадцатилетием. Примечательно, что и то, и другое СМИ празднуют свои дни рождения в День прав человека. И хочется пожелать, чтобы ваши права также были надежно защищены и защищались перед теми, кто посягает в мире на свободу слова", - сказал Песков журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/rt-1588564755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, радио россии (радиостанция), дмитрий песков, общество