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Песков пожелал RT и "Радио России", чтобы их права надежно защищались
Песков пожелал RT и "Радио России", чтобы их права надежно защищались
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил RT c пятнадцатилетием и "Радио России" с тридцатилетием, отметив примечательность совпадения этих дат с... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:04
2020-12-10T13:04
2020-12-10T13:04
телеканал rt
радио россии (радиостанция)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил RT c пятнадцатилетием и "Радио России" с тридцатилетием, отметив примечательность совпадения этих дат с Днем прав человека и пожелав им, чтобы их права были надежно защищены."Я, что называется, пользуясь случаем, поздравляю "Радио России" с тридцатилетием, поздравляю RT c пятнадцатилетием. Примечательно, что и то, и другое СМИ празднуют свои дни рождения в День прав человека. И хочется пожелать, чтобы ваши права также были надежно защищены и защищались перед теми, кто посягает в мире на свободу слова", - сказал Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/rt-1588564755.html
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телеканал rt, радио россии (радиостанция), дмитрий песков, общество