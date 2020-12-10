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Пандемия заметно не снизила темпы глобального потепления, заявил ученый
Пандемия заметно не снизила темпы глобального потепления, заявил ученый
Сокращение выбросов парниковых газов, связанное с торможением мировой экономики из-за пандемии COVID-19, слишком мало, чтобы приостановить темп глобального... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:38
2020-12-10T15:38
риа наука
коронавирус covid-19
главная геофизическая обсерватория им. воейкова
владимир катцов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сокращение выбросов парниковых газов, связанное с торможением мировой экономики из-за пандемии COVID-19, слишком мало, чтобы приостановить темп глобального потепления, сообщил в четверг журналистам глава Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Владимир Катцов."Конечно какое-то сокращение выбросов в атмосферу произошло, как сокращение хозяйственной деятельности человека. Но никакого заметного результата и влияния на то, что делает СО2 в атмосфере, это не оказало, потому что речь идет об очень малом факторе. При том, что СО2, попавший в атмосферу, остается там очень надолго", - сказал Катцов.Он также отметил, что проводились академические эксперименты, которые предполагали прекращение всех выбросов в 2000 году, но климатическая система обладает инерцией, поэтому потепление со скоростью 0,1 градуса продолжилось бы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, главная геофизическая обсерватория им. воейкова, владимир катцов

Пандемия заметно не снизила темпы глобального потепления, заявил ученый

15:38 10.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчасток федеральной трассы Р257 "Енисей" в окрестностях Красноярска
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сокращение выбросов парниковых газов, связанное с торможением мировой экономики из-за пандемии COVID-19, слишком мало, чтобы приостановить темп глобального потепления, сообщил в четверг журналистам глава Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Владимир Катцов.
"Конечно какое-то сокращение выбросов в атмосферу произошло, как сокращение хозяйственной деятельности человека. Но никакого заметного результата и влияния на то, что делает СО2 в атмосфере, это не оказало, потому что речь идет об очень малом факторе. При том, что СО2, попавший в атмосферу, остается там очень надолго", - сказал Катцов.
Он также отметил, что проводились академические эксперименты, которые предполагали прекращение всех выбросов в 2000 году, но климатическая система обладает инерцией, поэтому потепление со скоростью 0,1 градуса продолжилось бы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19Главная геофизическая обсерватория им. ВоейковаВладимир Катцов
 
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