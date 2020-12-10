https://ria.ru/20201210/poteplenie-1588612394.html
Пандемия заметно не снизила темпы глобального потепления, заявил ученый
Пандемия заметно не снизила темпы глобального потепления, заявил ученый
Сокращение выбросов парниковых газов, связанное с торможением мировой экономики из-за пандемии COVID-19, слишком мало, чтобы приостановить темп глобального... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:38
2020-12-10T15:38
2020-12-10T15:38
риа наука
коронавирус covid-19
главная геофизическая обсерватория им. воейкова
владимир катцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582275265_0:25:3231:1843_1920x0_80_0_0_68146ae6bf8c28d6599d9fcc08f56e46.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сокращение выбросов парниковых газов, связанное с торможением мировой экономики из-за пандемии COVID-19, слишком мало, чтобы приостановить темп глобального потепления, сообщил в четверг журналистам глава Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Владимир Катцов."Конечно какое-то сокращение выбросов в атмосферу произошло, как сокращение хозяйственной деятельности человека. Но никакого заметного результата и влияния на то, что делает СО2 в атмосфере, это не оказало, потому что речь идет об очень малом факторе. При том, что СО2, попавший в атмосферу, остается там очень надолго", - сказал Катцов.Он также отметил, что проводились академические эксперименты, которые предполагали прекращение всех выбросов в 2000 году, но климатическая система обладает инерцией, поэтому потепление со скоростью 0,1 градуса продолжилось бы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582275265_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_cf0676b38a76e0df2d80f03be941fee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, главная геофизическая обсерватория им. воейкова, владимир катцов