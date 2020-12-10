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Посольство России ответило на высылку дипломатов из Нидерландов
Посольство России ответило на высылку дипломатов из Нидерландов
Москва получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за якобы "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом",... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:08
2020-12-10T20:08
мид нидерландов
москва
гаага
нидерланды
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за якобы "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом", сообщили в посольстве РФ в Гааге."В посольстве РФ подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом", - прокомментировали в российским посольстве.При этом в дипмиссии отметили, что каких-либо доказательств их противоправных действий на территории Королевства предъявлено не было.В российском посольстве также сообщили, что Москва введет ответные меры на объявление двух российских дипломатов персонами нон грата в Нидерландах."Ответные меры с нашей стороны последуют", - заявили в дипмиссии.Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.
https://ria.ru/20201209/shpionazh-1588454149.html
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мид нидерландов, москва, гаага, нидерланды, в мире

Посольство России ответило на высылку дипломатов из Нидерландов

20:08 10.12.2020
 
© РИА Новости / Артур АлександровГолландия. Вид на канал в старом центре Амстердама
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Артур Александров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за якобы "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом", сообщили в посольстве РФ в Гааге.
"В посольстве РФ подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом", - прокомментировали в российским посольстве.
Полиция у здания торгового центра, где произошла перестрелка. Копенгаген, 18 марта 2015 год - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2015-2020 годах
При этом в дипмиссии отметили, что каких-либо доказательств их противоправных действий на территории Королевства предъявлено не было.
В российском посольстве также сообщили, что Москва введет ответные меры на объявление двух российских дипломатов персонами нон грата в Нидерландах.
"Ответные меры с нашей стороны последуют", - заявили в дипмиссии.
Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.
Полицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
 
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