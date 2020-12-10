https://ria.ru/20201210/posolstvo-1588673911.html
Посольство России ответило на высылку дипломатов из Нидерландов
Посольство России ответило на высылку дипломатов из Нидерландов
Москва получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за якобы "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом",... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:08
2020-12-10T20:08
2020-12-10T20:08
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за якобы "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом", сообщили в посольстве РФ в Гааге."В посольстве РФ подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом", - прокомментировали в российским посольстве.При этом в дипмиссии отметили, что каких-либо доказательств их противоправных действий на территории Королевства предъявлено не было.В российском посольстве также сообщили, что Москва введет ответные меры на объявление двух российских дипломатов персонами нон грата в Нидерландах."Ответные меры с нашей стороны последуют", - заявили в дипмиссии.Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.
https://ria.ru/20201209/shpionazh-1588454149.html
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мид нидерландов, москва, гаага, нидерланды, в мире
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва
получила ноту МИД Нидерландов
об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за якобы "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом", сообщили в посольстве РФ в Гааге
.
"В посольстве РФ подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом", - прокомментировали в российским посольстве.
При этом в дипмиссии отметили, что каких-либо доказательств их противоправных действий на территории Королевства предъявлено не было.
В российском посольстве также сообщили, что Москва введет ответные меры на объявление двух российских дипломатов персонами нон грата в Нидерландах
.
"Ответные меры с нашей стороны последуют", - заявили в дипмиссии.
Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.