https://ria.ru/20201210/posolstvo-1588673911.html

Посольство России ответило на высылку дипломатов из Нидерландов

Посольство России ответило на высылку дипломатов из Нидерландов

Москва получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за якобы "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом",... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:08

2020-12-10T20:08

2020-12-10T20:08

мид нидерландов

москва

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нидерланды

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за якобы "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом", сообщили в посольстве РФ в Гааге."В посольстве РФ подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом", - прокомментировали в российским посольстве.При этом в дипмиссии отметили, что каких-либо доказательств их противоправных действий на территории Королевства предъявлено не было.В российском посольстве также сообщили, что Москва введет ответные меры на объявление двух российских дипломатов персонами нон грата в Нидерландах."Ответные меры с нашей стороны последуют", - заявили в дипмиссии.Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.

https://ria.ru/20201209/shpionazh-1588454149.html

https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588668099.html

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нидерланды

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мид нидерландов, москва, гаага, нидерланды, в мире