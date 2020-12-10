https://ria.ru/20201210/pomosch-1588662199.html

В регионы направят более 11 миллиардов рублей на паллиативную помощь

В регионы направят более 11 миллиардов рублей на паллиативную помощь

Более 11 миллиардов рублей будут направлены в ближайшие три года на оказание паллиативной помощи во всех 85 регионах страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:09

2020-12-10T19:09

2020-12-10T19:09

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155117/58/1551175896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c10ceb3a0b521b1b4808ee2a7f39421.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей будут направлены в ближайшие три года на оказание паллиативной помощи во всех 85 регионах страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уже несколько лет правительство предметно координирует и контролирует ситуацию с оказанием паллиативной помощи в регионах. На эти цели за предстоящие три года будет направлено более 11 миллиардов рублей, 3,7 миллиарда - в 2021 году. Средства будут предоставлены всем 85 регионам страны на реализацию региональных программ по развитию паллиативной медицинской помощи", - сказала Голикова на брифинге в четверг.Она пояснила, что эти средства предназначены для обеспечения пациентов лекарствами, в том числе обезболивающими, для обеспечения региональных организаций паллиативной помощи медизделиями, в том числе для использования на дому, а также автомобилями для отдельной выездной патронажной паллиативной помощи взрослым и детям. Вице-премьер уточнила, что такие автомобили должны быть оснащены в соответствии со стандартами, которые установлены положением о порядке организации паллиативной помощи.

https://ria.ru/20201006/pomosch-1578431094.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, татьяна голикова, общество