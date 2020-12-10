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В регионы направят более 11 миллиардов рублей на паллиативную помощь
В регионы направят более 11 миллиардов рублей на паллиативную помощь
Более 11 миллиардов рублей будут направлены в ближайшие три года на оказание паллиативной помощи во всех 85 регионах страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:09
2020-12-10T19:09
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей будут направлены в ближайшие три года на оказание паллиативной помощи во всех 85 регионах страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уже несколько лет правительство предметно координирует и контролирует ситуацию с оказанием паллиативной помощи в регионах. На эти цели за предстоящие три года будет направлено более 11 миллиардов рублей, 3,7 миллиарда - в 2021 году. Средства будут предоставлены всем 85 регионам страны на реализацию региональных программ по развитию паллиативной медицинской помощи", - сказала Голикова на брифинге в четверг.Она пояснила, что эти средства предназначены для обеспечения пациентов лекарствами, в том числе обезболивающими, для обеспечения региональных организаций паллиативной помощи медизделиями, в том числе для использования на дому, а также автомобилями для отдельной выездной патронажной паллиативной помощи взрослым и детям. Вице-премьер уточнила, что такие автомобили должны быть оснащены в соответствии со стандартами, которые установлены положением о порядке организации паллиативной помощи.
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество

В регионы направят более 11 миллиардов рублей на паллиативную помощь

19:09 10.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовФункциональные кровати в отделении паллиативной помощи
Функциональные кровати в отделении паллиативной помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей будут направлены в ближайшие три года на оказание паллиативной помощи во всех 85 регионах страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уже несколько лет правительство предметно координирует и контролирует ситуацию с оказанием паллиативной помощи в регионах. На эти цели за предстоящие три года будет направлено более 11 миллиардов рублей, 3,7 миллиарда - в 2021 году. Средства будут предоставлены всем 85 регионам страны на реализацию региональных программ по развитию паллиативной медицинской помощи", - сказала Голикова на брифинге в четверг.
Она пояснила, что эти средства предназначены для обеспечения пациентов лекарствами, в том числе обезболивающими, для обеспечения региональных организаций паллиативной помощи медизделиями, в том числе для использования на дому, а также автомобилями для отдельной выездной патронажной паллиативной помощи взрослым и детям. Вице-премьер уточнила, что такие автомобили должны быть оснащены в соответствии со стандартами, которые установлены положением о порядке организации паллиативной помощи.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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