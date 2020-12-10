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Власти: Москвы будет готова к климатическим изменениям
Власти: Москвы будет готова к климатическим изменениям
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о произошедших в последние годы изменениях в... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-10T20:33
2020-12-10T20:33
2020-12-17T17:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о произошедших в последние годы изменениях в инфраструктуре российской столицы, выразив уверенность, что она будет подготовлена к климатическим изменениям.В четверг на конференции в рамках Московского урбанистического форума он заявлял, что в этом году усилия столичных властей "высоко оценило международное сообщество", Москва впервые вошла в список городов категории А рейтинга Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов Carbon Disclosure Project (CDP) по экологической отчетности.Изменения климата сопровождается увеличением числа нехарактерных для конкретного региона природных явлений и связанной с ними нагрузки на инфраструктуру. Для Москвы, в частности, это количество переходов температуры через 0 градусов, когда осадки могут выпадать в виде "ледяного дождя".По словам Кульбачесвкого, повышение устойчивости функционирования инфраструктуры города реализуется за счет обеспечения надежности ее работы и имеющихся резервных мощностей."В сфере топливно-энергетического комплекса сократилась уязвимость Москвы за счет модернизации тепловых, энергетических сетей, перекладки линий энергосбережения под землю. Система газоснабжения - одна из самых надежных систем, и воздействие опасных природных явлений минимально. Девять лет подряд город проводит свою работу без аварийных отключений", - рассказал глава департамента.По его словам, в сфере водоснабжения Москва обеспечена качественным водоснабжением на 99,9%, резерв мощности водоподготовки и водоснабжения на данный момент составляет около 50%. В сфере водоотведения внедрены лучшие технологии на очистных сооружениях хозбытовой канализации, резерв мощности системы водоотведения в Москве составляет 39%.Кульбачевский отметил, что в столице строятся новые жилые дома "не ниже класса Б, что позволяет сэкономить более 70 кВт/ч на 1 квадратный метр ежегодно". "Экономия каждой квартиры - 20-30% в год на коммунальных платежах, на 20% более энергоэффективные. Реновация одного дома предотвратит выброс 48 килограммов парниковых газов ежегодно", - добавил он.Одним из важных аспектов адаптации городского хозяйства к изменениям климата чиновник назвал развитие зеленой инфраструктуры, поскольку "озелененные территории более энергоэффективны, чем территории с искусственными поверхностями".
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антон кульбачевский, москва
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский
рассказал о произошедших в последние годы изменениях в инфраструктуре российской столицы, выразив уверенность, что она будет подготовлена к климатическим изменениям.
В четверг на конференции в рамках Московского урбанистического форума он заявлял, что в этом году усилия столичных властей "высоко оценило международное сообщество", Москва впервые вошла в список городов категории А рейтинга Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов Carbon Disclosure Project (CDP) по экологической отчетности.
"В список вошли 88 городов из 591 города, подавших отчетность. Мы собираемся дальше продолжать те изменения, которые начаты 10 лет назад, которые происходили в течение 10 лет. С уверенностью смотрим в будущее и считаем, что мы подготовим город к климатическим изменениям", - сказал Кульбачевский.
Изменения климата сопровождается увеличением числа нехарактерных для конкретного региона природных явлений и связанной с ними нагрузки на инфраструктуру. Для Москвы, в частности, это количество переходов температуры через 0 градусов, когда осадки могут выпадать в виде "ледяного дождя".
По словам Кульбачесвкого, повышение устойчивости функционирования инфраструктуры города реализуется за счет обеспечения надежности ее работы и имеющихся резервных мощностей.
"В сфере топливно-энергетического комплекса сократилась уязвимость Москвы за счет модернизации тепловых, энергетических сетей, перекладки линий энергосбережения под землю. Система газоснабжения - одна из самых надежных систем, и воздействие опасных природных явлений минимально. Девять лет подряд город проводит свою работу без аварийных отключений", - рассказал глава департамента.
По его словам, в сфере водоснабжения Москва обеспечена качественным водоснабжением на 99,9%, резерв мощности водоподготовки и водоснабжения на данный момент составляет около 50%. В сфере водоотведения внедрены лучшие технологии на очистных сооружениях хозбытовой канализации, резерв мощности системы водоотведения в Москве составляет 39%.
Кульбачевский отметил, что в столице строятся новые жилые дома "не ниже класса Б, что позволяет сэкономить более 70 кВт/ч на 1 квадратный метр ежегодно". "Экономия каждой квартиры - 20-30% в год на коммунальных платежах, на 20% более энергоэффективные. Реновация одного дома предотвратит выброс 48 килограммов парниковых газов ежегодно", - добавил он.
Одним из важных аспектов адаптации городского хозяйства к изменениям климата чиновник назвал развитие зеленой инфраструктуры, поскольку "озелененные территории более энергоэффективны, чем территории с искусственными поверхностями".