https://ria.ru/20201210/pogoda-1589764343.html

Власти: Москвы будет готова к климатическим изменениям

Власти: Москвы будет готова к климатическим изменениям

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о произошедших в последние годы изменениях в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-10T20:33

2020-12-10T20:33

2020-12-17T17:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о произошедших в последние годы изменениях в инфраструктуре российской столицы, выразив уверенность, что она будет подготовлена к климатическим изменениям.В четверг на конференции в рамках Московского урбанистического форума он заявлял, что в этом году усилия столичных властей "высоко оценило международное сообщество", Москва впервые вошла в список городов категории А рейтинга Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов Carbon Disclosure Project (CDP) по экологической отчетности.Изменения климата сопровождается увеличением числа нехарактерных для конкретного региона природных явлений и связанной с ними нагрузки на инфраструктуру. Для Москвы, в частности, это количество переходов температуры через 0 градусов, когда осадки могут выпадать в виде "ледяного дождя".По словам Кульбачесвкого, повышение устойчивости функционирования инфраструктуры города реализуется за счет обеспечения надежности ее работы и имеющихся резервных мощностей."В сфере топливно-энергетического комплекса сократилась уязвимость Москвы за счет модернизации тепловых, энергетических сетей, перекладки линий энергосбережения под землю. Система газоснабжения - одна из самых надежных систем, и воздействие опасных природных явлений минимально. Девять лет подряд город проводит свою работу без аварийных отключений", - рассказал глава департамента.По его словам, в сфере водоснабжения Москва обеспечена качественным водоснабжением на 99,9%, резерв мощности водоподготовки и водоснабжения на данный момент составляет около 50%. В сфере водоотведения внедрены лучшие технологии на очистных сооружениях хозбытовой канализации, резерв мощности системы водоотведения в Москве составляет 39%.Кульбачевский отметил, что в столице строятся новые жилые дома "не ниже класса Б, что позволяет сэкономить более 70 кВт/ч на 1 квадратный метр ежегодно". "Экономия каждой квартиры - 20-30% в год на коммунальных платежах, на 20% более энергоэффективные. Реновация одного дома предотвратит выброс 48 килограммов парниковых газов ежегодно", - добавил он.Одним из важных аспектов адаптации городского хозяйства к изменениям климата чиновник назвал развитие зеленой инфраструктуры, поскольку "озелененные территории более энергоэффективны, чем территории с искусственными поверхностями".

https://ria.ru/20201210/ptitsy-1588233278.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва