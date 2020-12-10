https://ria.ru/20201210/pogoda-1588534361.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Небольшая облачность без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве в четверг, давление постепенно понижается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:07

2020-12-10T08:07

2020-12-10T08:07

михаил леус

погода

москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Небольшая облачность без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве в четверг, давление постепенно понижается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня мы остаемся под влиянием периферии антициклона, который медленно уходит на восток. Небольшая облачность, без осадков, минус 4 - минус 6 в Москве, минус 3 - минус 8 по области. Слабый юго-восточный ветер, 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, давление постепенно понижается, хотя пока показания барометров выше нормы, к вечеру прогнозируется 760 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20201210/pogoda-1588528565.html

москва

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михаил леус, погода, москва