https://ria.ru/20201210/pogoda-1588528565.html

В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении в Европейской России

В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении в Европейской России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой" рассказала о заметном изменении погоды к началу следующей недели в центре РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T04:09

2020-12-10T04:09

2020-12-10T09:11

россия

людмила паршина

погода

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой" рассказала о заметном изменении погоды к началу следующей недели в центре европейской части России.По словам специалиста, устойчивый антициклон, который сопровождался ясной и морозной погодой, начинает разрушаться. В ближайшее воскресенье небо начнет затягиваться облаками.Паршина уточнила, что заметные перемены в погоде в Москве произойдут в понедельник. Температура воздуха ночью опустится до трех-восьми градусов ниже нуля. Днем будет от нуля до минус пяти градусов. Таким образом, потеплеет сразу на пять-семь градусов.В Гидрометцентре отметили, что серьезных осадков не ожидается, возможен небольшой снег.

https://ria.ru/20201209/pokholodanie-1588517531.html

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россия, людмила паршина, погода, гидрометцентр, москва, общество