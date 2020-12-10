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В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении в Европейской России
В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении в Европейской России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой" рассказала о заметном изменении погоды к началу следующей недели в центре РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T04:09
2020-12-10T04:09
2020-12-10T09:11
россия
людмила паршина
погода
гидрометцентр
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общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой" рассказала о заметном изменении погоды к началу следующей недели в центре европейской части России.По словам специалиста, устойчивый антициклон, который сопровождался ясной и морозной погодой, начинает разрушаться. В ближайшее воскресенье небо начнет затягиваться облаками.Паршина уточнила, что заметные перемены в погоде в Москве произойдут в понедельник. Температура воздуха ночью опустится до трех-восьми градусов ниже нуля. Днем будет от нуля до минус пяти градусов. Таким образом, потеплеет сразу на пять-семь градусов.В Гидрометцентре отметили, что серьезных осадков не ожидается, возможен небольшой снег.
https://ria.ru/20201209/pokholodanie-1588517531.html
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россия, людмила паршина, погода, гидрометцентр, москва, общество