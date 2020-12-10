https://ria.ru/20201210/poezdki-1588485372.html

Названы даты, на которые туристы планируют новогодние поездки чаще всего

Названы даты, на которые туристы планируют новогодние поездки чаще всего

Аналитики определили дни, которые туристы выбирают чаще всего для поездок на новогодние каникулы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:55

2020-12-10T10:55

2020-12-10T10:55

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Аналитики определили дни, которые туристы выбирают чаще всего для поездок на новогодние каникулы, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов с отправлением с 25 декабря по 10 января и выяснили, что самые популярные даты для отправления в тур — до праздников, а вот выгоднее летать — уже после 1 января.Так, больше всего "новогодних" авиабилетов по России продается на вылеты 30 декабря (15 процентов бронирований) и 29 декабря (11 процентов бронирований). В последний день года отправляются на отдых девять процентов путешественников. Таким образом, большинство туристов стараются улететь куда-нибудь еще до наступления нового года. Самые высокие средние чеки в одну сторону — на билеты с вылетами 9 января — день, когда отдыхающие возвращаются домой. Наиболее выгодные даты для перелета, по данным уже забронированных билетов, — 1, 3 и 4 января.Самые популярные дни для отправления в новогоднее путешествие на поезде – 30 декабря (его выбирают 12 процентов пользователей) и 29 декабря (десять процентов). Самые низкие средние чеки на железнодорожные билеты — 31 декабря.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, туристы, авиабилеты, отдых, туризм, поезда, новости - туризм, новый год