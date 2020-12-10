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В Москве десятилетняя девочка заявила о побоях со стороны дяди
В Москве десятилетняя девочка заявила о побоях со стороны дяди
Прокуратура Москвы начала проверку после травм, обнаруженных у десятилетней девочки, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T21:34
2020-12-10T21:34
людмила нефедова
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после травм, обнаруженных у десятилетней девочки, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.По ее словам, 8 декабря у 10-летней девочки сотрудники образовательного учреждения обнаружили травмы."Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие 35-летний брат матери, проживающий с ними в квартире на Рублевском шоссе", - сказала Нефедова.Она отметила, что проверку проводит Кунцевская межрайонная прокуратура.Сотрудники ведомства должны выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнения законодательства о несовершеннолетних.Кроме того, предполагается оценить полноту и своевременность действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действия матери по исполнению родительских обязанностей по воспитанию и заботе о ребенке.
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людмила нефедова, москва, происшествия

В Москве десятилетняя девочка заявила о побоях со стороны дяди

21:34 10.12.2020
 
© Fotolia / katya_naumovaРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Fotolia / katya_naumova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после травм, обнаруженных у десятилетней девочки, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
По ее словам, 8 декабря у 10-летней девочки сотрудники образовательного учреждения обнаружили травмы.
"Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие 35-летний брат матери, проживающий с ними в квартире на Рублевском шоссе", - сказала Нефедова.
Она отметила, что проверку проводит Кунцевская межрайонная прокуратура.
Сотрудники ведомства должны выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнения законодательства о несовершеннолетних.
Кроме того, предполагается оценить полноту и своевременность действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действия матери по исполнению родительских обязанностей по воспитанию и заботе о ребенке.
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