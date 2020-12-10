https://ria.ru/20201210/poboi-1588683242.html

В Москве десятилетняя девочка заявила о побоях со стороны дяди

В Москве десятилетняя девочка заявила о побоях со стороны дяди

Прокуратура Москвы начала проверку после травм, обнаруженных у десятилетней девочки, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T21:34

2020-12-10T21:34

2020-12-10T21:34

людмила нефедова

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после травм, обнаруженных у десятилетней девочки, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.По ее словам, 8 декабря у 10-летней девочки сотрудники образовательного учреждения обнаружили травмы."Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие 35-летний брат матери, проживающий с ними в квартире на Рублевском шоссе", - сказала Нефедова.Она отметила, что проверку проводит Кунцевская межрайонная прокуратура.Сотрудники ведомства должны выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнения законодательства о несовершеннолетних.Кроме того, предполагается оценить полноту и своевременность действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действия матери по исполнению родительских обязанностей по воспитанию и заботе о ребенке.

https://ria.ru/20201202/chelyabinsk-1587285716.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия