https://ria.ru/20201210/plazma-1588578968.html

Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю

Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю

Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:03

2020-12-10T13:03

2020-12-10T13:42

риа наука

земля

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147409/66/1474096689_60:0:1340:720_1920x0_80_0_0_a2cdfb342405023aacb7296730fed98e.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.Погруженной в солнечное вещество наша планета будет около суток, отмечают российские ученые.Ранее лаборатория сообщила, что воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.Среди позитивных последствий ученые выделяют снижение области северных сияний до широт 60-70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, Мурманска — 68).Вспышка, произошедшая на Солнце, относится к классу С — минимальному. До среднего класса М ей не хватило трети мощности.

https://ria.ru/20201202/solntse-1587293476.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука