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Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю
Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю
Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:03
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.Погруженной в солнечное вещество наша планета будет около суток, отмечают российские ученые.Ранее лаборатория сообщила, что воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.Среди позитивных последствий ученые выделяют снижение области северных сияний до широт 60-70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, Мурманска — 68).Вспышка, произошедшая на Солнце, относится к классу С — минимальному. До среднего класса М ей не хватило трети мощности.
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Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю

13:03 10.12.2020 (обновлено: 13:42 10.12.2020)
 
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

"Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около четырех часов утра по московскому времени", — говорится в публикации.

Погруженной в солнечное вещество наша планета будет около суток, отмечают российские ученые.
Ранее лаборатория сообщила, что воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.
Среди позитивных последствий ученые выделяют снижение области северных сияний до широт 60-70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, Мурманска — 68).
Вспышка, произошедшая на Солнце, относится к классу С — минимальному. До среднего класса М ей не хватило трети мощности.
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