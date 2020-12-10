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Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю
Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю
Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:03
2020-12-10T13:03
2020-12-10T13:42
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.Погруженной в солнечное вещество наша планета будет около суток, отмечают российские ученые.Ранее лаборатория сообщила, что воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.Среди позитивных последствий ученые выделяют снижение области северных сияний до широт 60-70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, Мурманска — 68).Вспышка, произошедшая на Солнце, относится к классу С — минимальному. До среднего класса М ей не хватило трети мощности.
https://ria.ru/20201202/solntse-1587293476.html
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли
, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.
"Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около четырех часов утра по московскому времени", — говорится в публикации.
Погруженной в солнечное вещество наша планета будет около суток, отмечают российские ученые.
Ранее лаборатория сообщила, что воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.
Среди позитивных последствий ученые выделяют снижение области северных сияний до широт 60-70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, Мурманска — 68).
Вспышка, произошедшая на Солнце, относится к классу С — минимальному. До среднего класса М ей не хватило трети мощности.