https://ria.ru/20201210/platforma-1588590330.html

Киев призвал Молдавию к активному участию в "крымской платформе"

Киев призвал Молдавию к активному участию в "крымской платформе"

Украина рассчитывает на активное участие Молдавии в проекте "крымская платформа", заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместного... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:48

2020-12-10T13:48

2020-12-10T13:48

дмитрий кулеба

мид украины

молдавия

республика крым

украина

в мире

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украина рассчитывает на активное участие Молдавии в проекте "крымская платформа", заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга в молдавским коллегой.Ранее Кулеба назвал приоритеты работы платформы, среди которых безопасность, обеспечение эффективности санкционных ограничений против РФ, защита прав человека и международного гуманитарного права.Кулеба 10 декабря находится в Кишиневе с рабочим визитом.Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети.Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США. Как отмечал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" - желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201203/krym-1587584504.html

https://ria.ru/20201203/krym-1587555906.html

молдавия

республика крым

украина

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дмитрий кулеба, мид украины, молдавия, республика крым, украина, в мире