Медведчук назвал план "Б" Киева по Донбассу оговоркой и пиар-ходом
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. План "Б" Киева по урегулированию ситуации в Донбассе - это оговорка и пиар-ход , заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии РИА Новости заявил, что план "Б" еще не готов, над ним работает Совет национальной безопасности и обороны. По мнению политика, документ будет утвержден после Нового года.
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"Естественно, никакого плана "Б" нет и не может быть, потому что любой план должен быть утвержден теми, кто собирается его реализовать. Я не вижу, не считаю, что не может произойти того, что Украина, а точнее киевская власть, что-то для себя решит и будет это реализовывать. Потому что без согласия всех остальных Киев сделать этого не может... Поэтому план "Б" - это оговорка, это пиар-ход, это для того чтобы привлечь внимание", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что в декабре прошлого года ведомство утвердило пять вариантов развития ситуации в Донбассе. В конце ноября этого года Данилов заявлял о готовящемся решении СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Последние переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.